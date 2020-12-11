Всем лед! Страна будет покрываться коркой еще несколько дней

Источник материала: Onliner

Главное: ледяные приключения в ближайшие дни продолжатся и, возможно, усугубятся. Для этого в стране создается необходимая инфраструктура: поверхности тщательно охлаждены и обильно смачиваются. Белгидромет продлевает оранжевый уровень угрозы из-за льда как минимум на субботу. Но, скорее всего, не только.

Механизм этого явления такой: холодный скандинавский антициклон отодвигает более теплые массы на юг, а по линии соприкосновения полагаются какие-нибудь осадки. Где-то это дождь, где-то мокрый снег. Но страна уже достаточно заморожена, чтобы покрыться скользкой коркой. Днем кое-где может случиться слабый плюс — это предусмотрено для того, чтобы то, что до этого нападало, подтаяло и ночью замерзло, образовав максимально гладкую поверхность. Ночные морозы могут доходить до 8 градусов, чтобы все как следует схватилось.

Разброс дневных температур с северо-востока на юго-запад до середины следующей недели будет держаться в пределах от 5 мороза до 4 тепла (на Брестчине).

Пока кое-какие запасы снега накоплены в основном на северо-востоке и в центре страны. Синоптики говорят, что покров в ближайшие дни может немного увеличиться, до 5 сантиметров. Остальным — лед.