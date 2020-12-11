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Задержан совращавший малолетнюю племянницу минчанин
Источник материала: ОНТ
Минскими правоохранителями был задержан 55-летний мужчина, который около года совращал свою малолетнюю племянницу. Об этом
Уточняется, что мужчина на протяжении года приходил к племяннице и совершал с ней действия сексуального характера. Педофил фиксировал все на камеру телефона. Родители ребенка о происходящем не догадывались, так как вели аморальный образ жизни и не интересовались дочкой.
Фото: Скриншот из видео МВД Беларуси
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Минскими правоохранителями был задержан 55-летний мужчина, который около года совращал свою малолетнюю племянницу. Об этом информирует официальный представитель...
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