Задержан совращавший малолетнюю племянницу минчанин

Источник материала: ОНТ

Минскими правоохранителями был задержан 55-летний мужчина, который около года совращал свою малолетнюю племянницу. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что мужчина на протяжении года приходил к племяннице и совершал с ней действия сексуального характера. Педофил фиксировал все на камеру телефона. Родители ребенка о происходящем не догадывались, так как вели аморальный образ жизни и не интересовались дочкой.



Действия задержанного получили правовую оценку. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Скриншот из видео МВД Беларуси

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