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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4-й финала Кубка Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4-й финала Кубка Беларуси. Матчи этой стадии состоятся в марте следующего года.
Действующий обладатель трофея БАТЭ сыграет с «Витебском». Новому чемпиону страны солигорскому «Шахтеру» предстоят сложные поединки с гродненским «Неманом». Также обещает интригу противостояние клуба «Минск», который во второй половине этого сезона сумел значительно прибавить, и «Ислочи». В еще одной паре встретятся бронзовый призер чемпионата жодинское "Торпедо-БелАЗ" будет экзаменовать представителя 1-й лиги дзержинский «Арсенал». Четвертьфинальная стадия будет состоять из двух матчей – дома и в гостях.
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4-й финала Кубка Беларуси. Матчи этой стадии состоятся в марте следующего года. Действующий обладатель трофея БАТЭ сыграет с...
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