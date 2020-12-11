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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4-й финала Кубка Беларуси

11.12.2020 18:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4-й финала Кубка Беларуси

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4-й финала Кубка Беларуси. Матчи этой стадии состоятся в марте следующего года. 

Действующий обладатель трофея БАТЭ сыграет с «Витебском». Новому чемпиону страны солигорскому «Шахтеру» предстоят сложные поединки с гродненским «Неманом». Также обещает интригу противостояние клуба «Минск», который во второй половине этого сезона сумел значительно прибавить, и «Ислочи». В еще одной паре встретятся бронзовый призер чемпионата жодинское "Торпедо-БелАЗ" будет экзаменовать представителя 1-й лиги дзержинский «Арсенал». Четвертьфинальная стадия будет состоять из двух матчей – дома и в гостях.    

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4-й финала Кубка Беларуси. Матчи этой стадии состоятся в марте следующего года.  Действующий обладатель трофея БАТЭ сыграет с...
 
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