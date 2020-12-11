Гродненца, который распылил газ на «сотрудника в штатском», осудили на четыре года колонии открытого типа

Суд Октябрьского района Гродно 11 декабря вынес приговор в отношении гродненца Никиты Самарина. Его осудили за то, что он распылил газ на милиционера в штатском, который задерживал человека.



Никита Самарин в 2019 году. Фото из архива Никиты

Речь идет о событиях, которые произошли 25 августа. Несколько десятков сотрудников «Гродно Азота» задержали по пути с работы с центр города. Около 500 гродненцев пришли к изолятору поддержать их. Когда всех азотовцев выпустили, люди стали расходиться. Во дворах начали задерживать людей сотрудники в штатском. Во время одного из задержаний кто-то распылил газ. Виновным в этом признали Никиту Самарина.

29-летнего Самарина признали виновным в насилии над милиционером Сергеем Билидой, который получил ожоги глаз в результате распыления баллончика с газом.

Самарина приговорили к 4 годам ограничения свободы с направлением в колонию открытого типа. Он должен возместить также моральный вред милиционеру в размере 500 рублей.

Парня освободили в зале суда. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Самарин провел под стражей два месяца.