ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненца, который распылил газ на «сотрудника в штатском», осудили на четыре года колонии открытого типа

11.12.2020 18:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Октябрьского района Гродно 11 декабря вынес приговор в отношении гродненца Никиты Самарина. Его осудили за то, что он распылил газ на милиционера в штатском, который задерживал человека.

Гродненца, который распылил газ на «сотрудника в штатском», осудили на четыре года колонии открытого типа
Никита Самарин в 2019 году. Фото из архива Никиты

Речь идет о событиях, которые произошли 25 августа. Несколько десятков сотрудников «Гродно Азота» задержали по пути с работы с центр города. Около 500 гродненцев пришли к изолятору поддержать их. Когда всех азотовцев выпустили, люди стали расходиться. Во дворах начали задерживать людей сотрудники в штатском. Во время одного из задержаний кто-то распылил газ. Виновным в этом признали Никиту Самарина.

29-летнего Самарина признали виновным в насилии над милиционером Сергеем Билидой, который получил ожоги глаз в результате распыления баллончика с газом.

Самарина приговорили к 4 годам ограничения свободы с направлением в колонию открытого типа. Он должен возместить также моральный вред милиционеру в размере 500 рублей.

Парня освободили в зале суда. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Самарин провел под стражей два месяца.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Октябрьского района Гродно 11 декабря вынес приговор в отношении гродненца Никиты Самарина. Его осудили за то, что он распылил газ на милиционера в штатском,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еўразвяз вылучыць 24 мільёна еўра для народу Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика