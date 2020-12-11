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В Австрии задержана банда белорусских угонщиков
Источник материала: АФН
Сегодня в 3 часа ночи сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники.
Все четверо задержанных – жители Гомельской области (Жлобин, Калинковичи, Мозырь). Один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
Участники группы были задержаны, когда они, украв мотоцикл «Хонда», направились в сторону границы с Чехией.
«[Белорусы] взяты под стражу, сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям», - сказано в сообщении.
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Сегодня в 3 часа ночи сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы,...
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