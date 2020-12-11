В Австрии задержана банда белорусских угонщиков

Источник материала: АФН

Сегодня в 3 часа ночи сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники.

Все четверо задержанных – жители Гомельской области (Жлобин, Калинковичи, Мозырь). Один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Участники группы были задержаны, когда они, украв мотоцикл «Хонда», направились в сторону границы с Чехией.

«[Белорусы] взяты под стражу, сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям», - сказано в сообщении.