Во сколько обойдется новогодний стол. Считаем по пунктам

подсчитал , во сколько обойдется среднестатистический новогодний ужин для жителей Минщины. Внимание, спойлер: без оливье и мандаринов не обойдется. МЛЫН.BY, во сколько обойдется среднестатистический новогодний ужин для жителей Минщины. Внимание, спойлер: без оливье и мандаринов не обойдется.

Новый год в традиционном варианте

Меню праздничного стола в каждой семье разное. Кто-то предпочитает мясные блюда пожирнее да понаваристее, кто-то готовит диковинные морепродукты. Дело вкуса, так сказать. Мы же подобрали традиционный вариант застолья, знакомый еще с советских времен. А что? И достаточно бюджетно, и вкусно!





Будем готовить салаты оливье и «Сельдь под шубой», запечем утку с яблоками, сделаем заливное и разнообразную мясную нарезку. Для пикантности добавим бутерброды с красной икрой. На десерт — мандарины и ананас. Ну и, конечно, какой Новый год без бутылочки-другой игристого? Конфеты покупать не будем (их наверняка принесет под елку Дед Мороз).





Составляем подробный список продуктов из расчета на 6 человек (2 среднестатистические семьи) и отправляемся на закупку в популярный сетевой супермаркет – такие магазины есть в каждом городе и любом крупном селе. Так что финансовый расчет будет верным для каждого жителя Минщины.





87 рублей 23 копейки – такова стоимость новогоднего ужина на 6 человек (по расчетам корреспондентов МЛЫН.BY).

Контрольная закупка

Новогодняя лихорадка еще не началась, поэтому особых очередей в магазинах нет. Да и полки заполнены продуктами — никакого дефицита. Жаль только предновогодних скидок маловато: они появятся где-то через пару недель. Возможно, если вы пойдете за продуктами в это время, многое сможете приобрести гораздо дешевле.





Первым делом заглядываем в овощной отдел. Для салатов нам нужен картофель. Пожалуйста — 1 рубль 17 копеек за килограмм. Берем сразу сеточку в 3 кило, остаток пустим на гарнир. Здесь же прихватим килограмм моркови по цене 60 копеек, полкило репчатого лука за 65 копеек. По 25 копеек обойдутся головка чеснока и одна крупная свекла. Рубль двадцать отдаем за полкило кислых яблок — они нам понадобятся для начинки утки. Почти 3 рубля стоит килограмм мандаринов по акции. Немного подумав, загружаем в пакет еще килограммчик: все-таки цитрусовых в Новый год много не бывает. Цена в 7 рублей высвечивается на весах за двухкилограммовый ананас.













По дороге в мясной отдел прихватываем 2 бутылочки «Советского шампанского» по 4 рубля 89 копеек за каждую. Пока ищем курицу и мясо, в корзину отправляются банка с солеными огурцами для оливье за 2 рубля 69 копеек и зеленый горошек по такой же цене.





В мясном отделе выбираем начинку для заливного. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — вспоминаю фразу из знаменитого новогоднего фильма и решаю не рисковать — беру полкило свинины, которая обойдется в 3 рубля копеек. А вот утку для запекания оказалось найти не так-то просто. Вместо нее берем крупную курицу весом в 2,5 килограмма — платим ровно 10 рублей. Следом подбираем вареную колбаску для оливье. По маминому совету кладем в корзину 400 граммов «Докторской» по цене 2 рубля 80 копеек. Не забываем и про мясную нарезку! В среднем килограмм хорошей сырокопченой или сыровяленой колбасы стоит около 20 рублей. Берем 2 разных вида — каждая ароматная палочка тянет на 350 граммов, за все отдаем почти 14 рублей.













В рыбном отделе покупаем большую банку филе сельди за 4 рубля 15 копеек (тут не только на салат хватит, но и на отдельную закуску останется). И не проходим мимо красной икры: этот продукт уже сейчас идет по акционным ценам. За стограммовую банку деликатеса заплатим всего 9 рублей.





Отправляясь на кассу, прихватываем с собой десяток яиц для салатов за 2,5 рубля, большую банку майонеза за 2 рубля 35 копеек, пачку сливочного масла за 2 рубля 60 копеек (его будем использовать не только для намазывания на бутерброды, но и для запекания курицы). А еще берем батон за рубль 20 копеек, столько же стоит пачка желатина и упаковка петрушки для украшения блюд.













Цена праздника





Подбиваем кассу. Новогодний стол нам обойдется в 87 рублей 23 копейки. Совсем даже немного из расчета на 6 человек. То есть по 14,5 рубля на персону. На такую сумму даже в кафе не очень-то посидишь, не говоря уже о ресторане.





Понятно, что список блюд и объем покупок можно увеличивать до бесконечности, выделяя все больше денег на новые гастрономические изыски — тут уж кто на что горазд. У нас же получился вкусный и сытный новогодний ужин без излишеств. Берите его за основу, дополняйте на свой вкус и счастливого вам Нового года!













Салат оливье

400 граммов вареной колбасы, банка зеленого горошка, 4 яйца, 3 картофелины, 4 соленых огурца, 1 крупная морковь, 1 луковица, 200 граммов майонеза.





Итого: 11 рублей 20 копеек

Салат «Сельдь под шубой»

350 граммов филе сельди, 4 яйца, 1 большая свекла, 2 моркови, 3 картофелины, 1 луковица, майонез.





Итого: 7 рублей 50 копеек

Курица с яблоками

Большая курица, полкило кислых яблок, полпачки сливочного масла, 4 зубчика чеснока, специи и соль – по вкусу.





Итого: 12 рублей 75 копеек

Заливное из свинины

500 граммов свинины, 2 яйца, 2–3 моркови, пачка желатина, соль и специи – по вкусу.





Итого: 6 рублей

Бутерброды с красной икрой

Батон, банка красной икры, полпачки сливочного масла.





Итого: 11 рублей 50 копеек





Екатерина Елисеева





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