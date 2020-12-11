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Беларусь вошла в Топ-20 Глобального индекса милитаризации

11.12.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Глобальном индексе милитаризации (Global Militarization Index 2020) Беларусь заняла 17-е место, расположившись между весьма неспокойными Азербайджаном и Ираком.

Автором GMI-2020 традиционно стал Боннский институт исследований мира и конфликтов, пишет thinktanks.by Рейтинг замеряет относительный вес и важность военного аппарата страны по отношению к ее обществу в целом. Экспертами был проанализировано соотношение военного бюджета и ВВП, численность армии и ее техническое оснащение. В рейтинге немецкие эксперты исследовали 151 страну.

В Топ-10 Глобального индекса милитаризации-2020 вошли:

1. Израиль
2. Армения
3. Оман
4. Бахрейн
5. Сингапур
6. Саудовская Аравия
7. Бруней
8. Россия
9. Кувейт
10. Иордания

В попавших в Топ-10 рейтинга странах в развитие вооруженных сил вкладываются наиболее значительные по меркам страны средства. Однако государства, разместившиеся во второй двадцатке от них также не слишком отстают.

Это:

11. Ливан

12. Греция

13. Кипр

14. Корея

15. Алжир

16. Азербайджан

17. Беларусь

18. Ирак

19. Черногория

20. Турция

Примечательно, что воюющая Украина в индексе милитаризации на 22-м месте. Соседние Литва, Польша и Латвия, соответственно, на 32-м, 46-м и 69-м местах.

Радует то, что 17-е место Беларуси в индексе 2020 года – это существенное понижение, а, следовательно, показатель относительного сокращения расходов на оборону. Ведь в Глобальном индексе милитаризации-2019 года Беларусь находилась на 9-м месте, то есть, в десятке стран, которые, по оценке авторов рейтинга «предоставляют военным особенно много ресурсов в соотношении с другими общественными областями».    
 
 
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В Глобальном индексе милитаризации (Global Militarization Index 2020) Беларусь заняла 17-е место, расположившись между весьма неспокойными Азербайджаном и Ираком.
 
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