Беларусь вошла в Топ-20 Глобального индекса милитаризации

пишет thinktanks.by Рейтинг замеряет относительный вес и важность военного аппарата страны по отношению к ее обществу в целом. Экспертами был проанализировано соотношение военного бюджета и ВВП, численность армии и ее техническое оснащение. В рейтинге немецкие эксперты исследовали 151 страну. Автором GMI-2020 традиционно стал Боннский институт исследований мира и конфликтов,thinktanks.by Рейтинг замеряет относительный вес и важность военного аппарата страны по отношению к ее обществу в целом. Экспертами был проанализировано соотношение военного бюджета и ВВП, численность армии и ее техническое оснащение. В рейтинге немецкие эксперты исследовали 151 страну.

В Топ-10 Глобального индекса милитаризации-2020 вошли:

1. Израиль

2. Армения

3. Оман

4. Бахрейн

5. Сингапур

6. Саудовская Аравия

7. Бруней

8. Россия

9. Кувейт

10. Иордания





В попавших в Топ-10 рейтинга странах в развитие вооруженных сил вкладываются наиболее значительные по меркам страны средства. Однако государства, разместившиеся во второй двадцатке от них также не слишком отстают.





Это:





11. Ливан





12. Греция





13. Кипр





14. Корея





15. Алжир





16. Азербайджан





17. Беларусь





18. Ирак





19. Черногория





20. Турция





Примечательно, что воюющая Украина в индексе милитаризации на 22-м месте. Соседние Литва, Польша и Латвия, соответственно, на 32-м, 46-м и 69-м местах.





Радует то, что 17-е место Беларуси в индексе 2020 года – это существенное понижение, а, следовательно, показатель относительного сокращения расходов на оборону. Ведь в Глобальном индексе милитаризации-2019 года Беларусь находилась на 9-м месте, то есть, в десятке стран, которые, по оценке авторов рейтинга «предоставляют военным особенно много ресурсов в соотношении с другими общественными областями».



