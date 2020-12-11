Пять казней последних дней Трампа: в США привели в исполнение первый приговор

В американском штате Индиана казнили заключенного Брэндона Бернарда, несмотря на прошение о смягчении наказания, сделанное в последний момент. До конца своего президентства Дональд Трамп планирует привести в действие еще четыре смертных приговора.





Брэндону Бернарду было 18, когда его приговорили к смертной казни за убийство молодой пары в 1999 году.





В момент казни ему было 40 лет. Он стал самым молодым преступником, по отношению к которому федеральное правительство применило высшую меру наказания за последние 70 лет.





Перед казнью посредством смертельной инъекции Бернард посвятил последнее слово семье своих жертв, сказав, что сожалеет содеянном.





До 20 января, когда в должность вступит новый президент США Джо Байден, уходящий президент Дональд Трамп запланировал осуществление еще четырех смертных приговоров.





Это станет рекордом для США, где до президентства Трампа федеральные власти в последний раз приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году.





Избранный президент Джо Байден и его соратники выступают против смертной казни.





Если все пять запланированных казней будут осуществлены, Трамп войдет в историю США как президент, во время правления которого казнили самое большое число заключенных за последние 100 лет.





В этом случае с июля 2020 по январь 2021 года по приговорам федерального уровня в общей сложности казнят 13 человек.





Эта волна казней также идет вразрез с действующей последние 130 лет традицией, по которой приведение в действие смертных приговоров приостанавливают на период передачи власти от одного президента к другому.

Последнее слово

Смерть Бернарда зафиксировали в 21:27 по Североамериканскому восточному времени в тюрьме города Терре-Хот на западе Индианы.





Его последнее слово длилось более трех минут. Обращаясь к семье своих жертв, он спокойным тоном говорил, что раскаивается в содеянном.





"Я прошу прощения. Только эти слова могут полностью описать, что я чувствую сейчас и что я чувствовал в тот день", - сказал Бернард.





пишет Русская служба Би-би-си. Исполнение приговора было задержано на два часа, пока адвокаты Бернарда предпринимали последние попытки убедить Верховный суд остановить его,Русская служба Би-би-си.



