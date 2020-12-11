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В Беларуси участились случаи воровства денег с банковских карт
11.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси активизировались кибермошенники. Пять тысяч случаев вишинга зафиксировали в республике с января по сентябрь, рассказали в Нацбанке страны, передает «МИР 24».
Термин «вишинг» обозначает вид мошенничества, когда преступники разными способами
Чтобы такого не происходило, надо повышать компьютерную грамотность белорусов, настаивают в Нацбанке, и чаще рассказывать людям о том, что можно, а чего ни в коем случае нельзя делать со своей платежной картой.
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Пять тысяч случаев вишинга зафиксировал в республике с января по сентябрь Нацбанк.
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