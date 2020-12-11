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В Беларуси участились случаи воровства денег с банковских карт

11.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси активизировались кибермошенники. Пять тысяч случаев вишинга зафиксировали в республике с января по сентябрь, рассказали в Нацбанке страны, передает «МИР 24».

Термин «вишинг» обозначает вид мошенничества, когда преступники разными способами выманивают у владельца банковской карты личные данные и потом чаще всего крадут деньги со счета.

«Меняются алгоритмы, когда звонят мошенники и предлагают скрипты разговора. Всегда цель у такого рода мошенничества – это выведать конфиденциальную информацию либо подтолкнуть человека на то, чтобы он куда-то зашел, что-то ввел. И как результат, хищение денежных средств, завладение логинами, паролями и управление системой дистанционного банковского обслуживания», – указал начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Национального банка Беларуси Сергей Майсейшин.

Чтобы такого не происходило, надо повышать компьютерную грамотность белорусов, настаивают в Нацбанке, и чаще рассказывать людям о том, что можно, а чего ни в коем случае нельзя делать со своей платежной картой.



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Пять тысяч случаев вишинга зафиксировал в республике с января по сентябрь Нацбанк.
 
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