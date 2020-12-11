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Эпоха Кебича: как прощались с первым премьер-министром Беларуси – видео
11.12.2020 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Церемония прощания с Кебичем прошла в столичном Доме офицеров. У закрытого гроба с известным политиком выставили почетный караул. На траурном мероприятии были не только родные и близкие политика. Проводить в последний путь первого премьер-министра независимой Беларуси пришли бывшие коллеги и высокопоставленные лица.
На церемонию прощания с Вячеславом Францевичем не смог прийти президент Александр Лукашенко. Он прислал траурный венок, который принес глава администрации Игорь Сергеенко.
© Photo : БелаПАН
Гроб с Кебичем вынесли из Дома офицеров под сопровождение оркестра, а похоронили известного белоруса на Восточном кладбище Минска.
Вячеслав Францевич
Кебич родился 10 июня 1936 года в Воложинском районе. После окончания института работал инженером на станкостроительном заводе имени Кирова, после в его биографии была должность директора производства, партийная работа. Вячеслав Францевич был первым председателем Совета министров Беларуси и возглавлял правительство в 1991-1994 годах. Он стал одним из подписантов Беловежских соглашений о ликвидации СССР. Почти 10 лет Вячеслав Кебич был членом Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Также он возглавлял Белорусский торгово-финансовый союз. В 1994 году, на первых президентских выборах, Вячеслав Кебич был главным соперником Александра Лукашенко, но проиграл ему во втором туре.
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В Минске простились с первым премьер-министром независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Смотрите на видео Sputnik воспоминания известного политика и кадры с...
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