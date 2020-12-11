Эпоха Кебича: как прощались с первым премьер-министром Беларуси – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Церемония прощания с Кебичем прошла в столичном Доме офицеров. У закрытого гроба с известным политиком выставили почетный караул. На траурном мероприятии были не только родные и близкие политика. Проводить в последний путь первого премьер-министра независимой Беларуси пришли бывшие коллеги и высокопоставленные лица.

На церемонию прощания с Вячеславом Францевичем не смог прийти президент Александр Лукашенко. Он прислал траурный венок, который принес глава администрации Игорь Сергеенко.

Гроб с Кебичем вынесли из Дома офицеров под сопровождение оркестра, а похоронили известного белоруса на Восточном кладбище Минска.

Вячеслав Францевич скончался утром 9 декабря . Ему было 84 года. В конце ноября стало известно, что он заразился Covid-19. 26 ноября скорая привезла его в Республиканский клинический медицинский центр. В крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией Кебича доставили в отделение анестезиологии и реанимации центра. Врачи две недели боролись за жизнь первого премьер-министра.

Кебич родился 10 июня 1936 года в Воложинском районе. После окончания института работал инженером на станкостроительном заводе имени Кирова, после в его биографии была должность директора производства, партийная работа. Вячеслав Францевич был первым председателем Совета министров Беларуси и возглавлял правительство в 1991-1994 годах. Он стал одним из подписантов Беловежских соглашений о ликвидации СССР. Почти 10 лет Вячеслав Кебич был членом Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Также он возглавлял Белорусский торгово-финансовый союз. В 1994 году, на первых президентских выборах, Вячеслав Кебич был главным соперником Александра Лукашенко, но проиграл ему во втором туре.