|
В троллейбусе и на тракторе: автопробег Дедов Морозов прошел в Гродно - видео
11.12.2020 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возглавил праздничную автоколонну троллейбус, который специально к мероприятию украсили нарядными гирляндами и яркими огоньками, за ним следовал транспорт, который приготовили городские предприятия, – грузовики, микроавтобусы, легковушки, автоподъемник и даже трактор. По задумке организаторов, водители транспорта – это Деды Морозы, а пассажиры – Снегурочки и другие праздничные персонажи.
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
Дед Мороз-онлайн: как в некоторых садах Витебска поздравят с Новым годом
Предприятия, предоставившие авто включили максимум фантазии и креатива, чтобы машины выглядели неординарно и были заметными на улицах города. Кто-то установил на прицепе живую елку, кто-то смастерил из проволоки и сияющих гирлянд быка – символ года. У трактора появился синий колпак, белая накидка на капоте вместо бороды, на лобовом стекле – глаза и красный нос.
Стартовала автоколонна от ТЦ на улице Дубко, далее поехала по Бульвару ленинского комсомола, улице Советских пограничников, заехали Деды Морозы в спальный микрорайона Вишневец и на Девятовку. Маршрут составляли так, чтобы увидеть парад могло как можно больше жителей города.
Конечной точкой костюмированного автопробега стала Советская площадь. Здесь вечером в пятницу начала работать новогодняя ярмарка, которая должна стать главным местом развлечений и праздничных гуляний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционное массовое шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Гродно из-за коронавируса сменило формат. Новогодних персонажей пересадили в костюмированные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)