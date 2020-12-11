В троллейбусе и на тракторе: автопробег Дедов Морозов прошел в Гродно - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возглавил праздничную автоколонну троллейбус, который специально к мероприятию украсили нарядными гирляндами и яркими огоньками, за ним следовал транспорт, который приготовили городские предприятия, – грузовики, микроавтобусы, легковушки, автоподъемник и даже трактор. По задумке организаторов, водители транспорта – это Деды Морозы, а пассажиры – Снегурочки и другие праздничные персонажи.

Предприятия, предоставившие авто включили максимум фантазии и креатива, чтобы машины выглядели неординарно и были заметными на улицах города. Кто-то установил на прицепе живую елку, кто-то смастерил из проволоки и сияющих гирлянд быка – символ года. У трактора появился синий колпак, белая накидка на капоте вместо бороды, на лобовом стекле – глаза и красный нос.

Стартовала автоколонна от ТЦ на улице Дубко, далее поехала по Бульвару ленинского комсомола, улице Советских пограничников, заехали Деды Морозы в спальный микрорайона Вишневец и на Девятовку. Маршрут составляли так, чтобы увидеть парад могло как можно больше жителей города.

Конечной точкой костюмированного автопробега стала Советская площадь. Здесь вечером в пятницу начала работать новогодняя ярмарка, которая должна стать главным местом развлечений и праздничных гуляний.