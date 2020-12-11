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Выпускные экзамены в белорусских школах могут совместить с ЦТ
11.12.2020 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Итоговые испытания для школьников и централизованное тестирование в Беларуси могут совместить, об этом в пятницу сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с депутатами парламента.
По его словам, еще одна новация – совмещение ЦТ с элементом внутреннего собеседования или внутреннего экзамена в белорусских вузах.
"Это обсуждаемые темы и мы рассматриваем варианты традиционного централизованного тестирования с совмещением внутреннего экзамена и собеседования. Для этого необходимо будет унифицировать программы, в том числе в той части, какие могут быть заданы вопросы, как будут компоноваться билеты", – сказал Карпенко.
Парламентариям на встрече предложили узнать, как отнесутся к подобным новшествам граждане и указать критические замечания.
По информации руководителя Минобразования реализация данной идеи займет не менее чем полтора-два года.
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Выпускники в Беларуси в перспективе смогут сдавать школьные и вступительные экзамены одновременно.
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