ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инициатива «За дело» готова собирать доказательства давления на бизнес по политическим мотивам

11.12.2020 19:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В сети появился проект «За дело», ориентированный на белорусский бизнес. Авторы инициативы предлагают собственникам, учредителям и сотрудникам частных компаний рассказать о фактах нарушения их прав из-за политических взглядов. Сюда входят угрозы со стороны госведомств, необоснованные предупреждения и штрафы, внеплановые проверки и аннулирование лицензий и так далее.

«За дело» призвано привлечь внимание белорусского общества и зарубежных организаций к проблемам частного бизнеса. Организаторы проекта рассчитывают на справедливый суд по всем фактам нарушения прав, а также на компенсации в будущем.

Утверждается, что поделиться своей историей можно анонимно. Предлагается заполнить анкету, в которой, помимо прочего, можно оценить свои финансовые потери и отправить документы с доказательствами потерь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети появился проект «За дело», ориентированный на белорусский бизнес. Авторы инициативы предлагают собственникам, учредителям и сотрудникам частных компаний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выпускные экзамены в белорусских школах могут совместить с ЦТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика