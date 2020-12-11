Инициатива «За дело» готова собирать доказательства давления на бизнес по политическим мотивам

Источник материала: Onliner

В сети появился проект «За дело» , ориентированный на белорусский бизнес. Авторы инициативы предлагают собственникам, учредителям и сотрудникам частных компаний рассказать о фактах нарушения их прав из-за политических взглядов. Сюда входят угрозы со стороны госведомств, необоснованные предупреждения и штрафы, внеплановые проверки и аннулирование лицензий и так далее.

«За дело» призвано привлечь внимание белорусского общества и зарубежных организаций к проблемам частного бизнеса. Организаторы проекта рассчитывают на справедливый суд по всем фактам нарушения прав, а также на компенсации в будущем.

Утверждается, что поделиться своей историей можно анонимно. Предлагается заполнить анкету, в которой, помимо прочего, можно оценить свои финансовые потери и отправить документы с доказательствами потерь.