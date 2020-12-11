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Инициатива «За дело» готова собирать доказательства давления на бизнес по политическим мотивам
Источник материала: Onliner
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«За дело» призвано привлечь внимание белорусского общества и зарубежных организаций к проблемам частного бизнеса. Организаторы проекта рассчитывают на справедливый суд по всем фактам нарушения прав, а также на компенсации в будущем.
Утверждается, что поделиться своей историей можно анонимно. Предлагается заполнить анкету, в которой, помимо прочего, можно оценить свои финансовые потери и отправить документы с доказательствами потерь.
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В сети появился проект «За дело», ориентированный на белорусский бизнес. Авторы инициативы предлагают собственникам, учредителям и сотрудникам частных компаний...
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