«Репортеры без границ» признали Беларусь самой опасной страной Европы для журналистов

Источник материала: Onliner

По данным международной организации, с 9 августа было арестовано около 370 журналистов, восемь из них до сих пор находятся в тюрьме за свою работу. С начала года Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала 449 нарушений прав отечественных СМИ.

— За четыре месяца число подобных злоупотреблений выросло в четыре раза. К многочисленным незаконным арестам добавились массовые отзывы аккредитации, обыски, отключения интернета и цензура, а также создание препятствий для печати и распространения газет, — говорится в отчете.

Из почти что 370 журналистов, арестованных за период с 9 августа по 30 ноября, около 80 человек были приговорены к лишению свободы на срок не менее трех дней.

— Почти все преследования основаны на так называемом «участии в незаконном собрании» или «неподчинении требованиям милиции» и происходят в ходе несправедливых судебных процессов с участием «свидетелей», которые часто либо анонимны, либо вообще не участвуют в процессе. Половине задержанных журналистов выносят приговоры, — сообщает организация. — Более трети всех журналистов, находившихся в тюрьме, попали туда в ноябре. Приблизительно каждый второй журналист, арестованный за тот же период, был отправлен за решетку. Для сравнения: в августе эта пропорция составляла менее чем 10%.

— После президентских выборов время содержания журналистов под стражей в Беларуси постоянно растет. Приговоры становятся все более суровыми: если в августе журналистов в среднем приговаривали к пяти дням тюремного заключения, сегодня они проводят за решеткой в среднем 13 дней. Еще один признак ужесточения режима заключается в том, что начиная с ноября как минимум семь журналистов были привлечены к уголовной ответственности или получили угрозы подобного уголовного преследования. Им грозит несколько лет заключения, — отмечают «Репортеры без границ».

По данным БАЖ, не менее 62 журналистов стали жертвами насилия, жестокого обращения и даже пыток во время содержания под стражей. К примеру, журналист hrodna.life Руслан Кулевич, которого, несмотря на жилет «Пресса», жестко задержали и сломали две руки, журналист «Радые Свабода» Антон Трофимович, которого избили при задержании, главный редактор газеты «Наша Ніва» Егор Мартинович, которого со связанными руками продержали сутки во дворике лежа на траве.

В мировом рейтинге свободы прессы 2020 года, который ежегодно составляют «Репортеры без границ», Беларусь занимает 153-е место из 180 стран.