В Лондоне автомобиль въехал в автобусную остановку и сбил пять пешеходов

Источник материала: ОНТ

Из Лондона приходят оперативные сообщения: автомобиль сбил пять пешеходов.

Один погиб на месте, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Авария произошла неподалеку от ортодоксальной еврейской общины. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в автобусную остановку. Причиной ДТП правоохранители называют технические неполадки или невнимательность водителя, который тоже получил травмы. Вероятность террористической угрозы специалисты исключили.

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