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В Лондоне автомобиль въехал в автобусную остановку и сбил пять пешеходов

11.12.2020 19:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лондоне автомобиль въехал в автобусную остановку и сбил пять пешеходов

Из Лондона приходят оперативные сообщения: автомобиль сбил пять пешеходов. 

Один погиб на месте, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Авария произошла неподалеку от ортодоксальной еврейской общины. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в автобусную остановку. Причиной ДТП правоохранители называют технические неполадки или невнимательность водителя, который тоже получил травмы. Вероятность террористической угрозы специалисты исключили.

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Из Лондона приходят оперативные сообщения: автомобиль сбил пять пешеходов.  Один погиб на месте, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Авария произошла...
 
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