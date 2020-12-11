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В Лондоне автомобиль въехал в автобусную остановку и сбил пять пешеходов
Источник материала: ОНТ
Из Лондона приходят оперативные сообщения: автомобиль сбил пять пешеходов.
Один погиб на месте, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Авария произошла неподалеку от ортодоксальной еврейской общины. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в автобусную остановку. Причиной ДТП правоохранители называют технические неполадки или невнимательность водителя, который тоже получил травмы. Вероятность террористической угрозы специалисты исключили.
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Из Лондона приходят оперативные сообщения: автомобиль сбил пять пешеходов. Один погиб на месте, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Авария произошла...
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