ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав: За сутки за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратилось 166 человек

11.12.2020 19:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

За сутки, с 10 декабря, за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратилось 166 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав: За сутки за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратилось 166 человек

Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения госпитализированы 20 человек, а амбулаторную помощь получили 146 человек.

Больше всего людей пострадало от гололеда в Брестской области — 100 человек. В Витебской области четверо пострадавших. В Гомельской области за помощью обратились 10 человек, из них у двоих диагностированы холодовые травмы.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения Гродненской области всего обратились шесть человек с гололедными травмами. 11 человек обратились к медикам в Могилевской области, один из них — с холодовой травмой. В Минской области от холода пострадал один человек, еще девять — от гололеда.

В Минске всего зарегистрировано 25 обращений. В Минздраве отметили, что у 24 пациентов диагностированы гололедные травмы, у одного — холодовая.

Для сравнения: в 2019 году сообщения о гололедных и холодовых травмах стали поступать в медучреждения чуть раньше. Так, например, в минувшем году за сутки с 28 по 29 ноября в Беларуси пострадали 408 человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сутки, с 10 декабря, за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратилось 166 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» играет в гостях с «Ак Барсом». Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика