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Белорусские правоохранители помогли австрийским коллегам задержать преступную группу

11.12.2020 19:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С помощью ГУБОПиК МВД Беларуси австрийские правоохранители задержали преступную группу из граждан нашей страны.

Белорусские правоохранители помогли австрийским коллегам задержать преступную группу

По сообщению МВД, ночью 11 декабря сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники. Это стало возможным благодаря обмену информацией с коллегами из Беларуси.

Все четверо задержанных — жители Жлобина, Калинковичей и Мозыря, один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство.

Сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям.

 
 
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С помощью ГУБОПиК МВД Беларуси австрийские правоохранители задержали преступную группу из граждан нашей страны.
 
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