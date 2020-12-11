Белорусские правоохранители помогли австрийским коллегам задержать преступную группу

С помощью ГУБОПиК МВД Беларуси австрийские правоохранители задержали преступную группу из граждан нашей страны.





По сообщению МВД, ночью 11 декабря сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники. Это стало возможным благодаря обмену информацией с коллегами из Беларуси.

Все четверо задержанных — жители Жлобина, Калинковичей и Мозыря, один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство.

Сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям.