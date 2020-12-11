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Белорусские правоохранители помогли австрийским коллегам задержать преступную группу
Источник материала: Навiны
С помощью ГУБОПиК МВД Беларуси австрийские правоохранители задержали преступную группу из граждан нашей страны.
По сообщению МВД, ночью 11 декабря сотрудники криминальной полиции Австрии под Веной с поличным задержали участников международной организованной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники. Это стало возможным благодаря обмену информацией с коллегами из Беларуси.
Все четверо задержанных — жители Жлобина, Калинковичей и Мозыря, один из них ранее судим на родине за грабеж и хулиганство.
Сейчас проверяется информация об их причастности к иным подобным хищениям.
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С помощью ГУБОПиК МВД Беларуси австрийские правоохранители задержали преступную группу из граждан нашей страны.
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