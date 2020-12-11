Пресса под прессом: как журналист испытал на себе новый вид борьбы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Засидевшись в уютном кресле очень трудно подняться и рвануть не просто на пробежку, а терзать свое тело захватами, бросками и болевыми приемами. Но я себя заставил. Зачем? Пожалуй, это самый трудный вопрос. Наверное, для того, чтобы доказать себе, что могу побеждать свою лень, могу быть сильным, терпеливым и смелым. В конце концов, мужчина я или нет?

Первые шаги

Мне всегда нравилась борьба. В первую очередь, потому что мужчина должен уметь постоять за себя, защитить других, если потребуется. Также она помогает обрести уверенность. Да и борцы – ребята с атлетичными, накачанными телами. Чем не стимул?

О грэпплинге узнал почти случайно: прочитал в интернете.

Как раз на просторах интернета, когда искал активность для себя, увидел информацию про грэпплинг. Многие звезды смешанных единоборств говорили в своих интервью, что этот вид спорта наиболее эффективный в ММА. Данная система объединяет все лучшие приемы из мира борьбы: болевые, удушающие, ущемления. А поединок проходит преимущественно в партере (на земле).

Клубов по грэпплингу в Беларуси крайне мало, поэтому пришлось обратиться за помощью к федерации ADCC Belarus, специалисты которой занялись моей подготовкой. Первая тренировка – жуть. Плохо стало уже после десяти минут активной разминки, которая включает в себя берпи, прыжки, отжимания и ускорения.

Дальше – акробатика: кувырки вперед-назад, падения с самостраховкой. Чтобы не травмироваться во время поединка, нужно, в первую очередь, правильно уметь падать, пояснил мне тренер. Потом – специальные упражнения на координацию, как правило, все с собственным весом. Удивляет обилие "звериных" движений: "медведь", "горилла", "черепаха". Мне пояснили, что это помогает лучше чувствовать свое тело, а впоследствии, правильно "выходить" на болевые приемы и уходить от них. Присутствуют в разминке и элементы йоги.

Оказывается, чтобы хорошо себя загрузить, не обязательна штанга или гантели. Ваш лучший тренажер – вы сами. Мой тренер постоянно мотивирует, приговаривая, что тяжело в учении, а потом будет проще. После получаса не самой активной тренировки сил нет совсем: подташнивает, мышцы забиты, будто залиты свинцом, тяжело даже стоять.

Главное на первом занятии – никаких приемов, только азы. К тому же ужасно хочется пить, но много нельзя, иначе будет плохо, предостерегает коуч. С горем пополам удалось дотянуть до конца, но от непривычной нагрузки плывет в глазах. Дальше будет проще, повторяет наставник.

Как встать с кровати?

Тренировки запланированы трижды в неделю, но вот незадача - даже спустя некоторое время после первого раза все тело болит и ноет. Желания заниматься нет, но я решил и пообещал сам себе. Как говорил один из известных адептов джиу-джитсу Карлос Грейси: "Ничего не происходит в одночасье. Мои результаты - это следствие многолетней работы над собой".

Вторая тренировка дается тяжело, но, разогревшись, чувствуешь, как уходит боль из мышц. Постепенно меня начинают учить основам: броску через бедро, болевым на руку и плечо. Становится интересно: спарринги, которые пока со мной проводят вполсилы, напоминают игру в кошки-мышки. Побеждает не сильнейший, а тот, кто более ловкий и выносливый. Мой соперник – Ян - раньше занимался греко-римской борьбой. Удержаться на ногах против него сложно, хотя мне пару раз получилось провести прием. Тут же пополнил свой словарь новыми терминами: хил-хук (скрутка пятки), армбар (болевой на локтевой сустав), гильотина (удушающий). Кстати, оказывается, американа – это не только вид кофе (американО), но еще и очень эффективный болевой прием на плечевой сустав.

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Сквозь боль и пот становится легче. В "большом" спорте перспективы мне явно не светят, но, как говорится, за спрос... Кстати, впереди – турнир 19 декабря по грэпплингу ADCC, где я решил попробовать свои силы и посмотреть, реально ли за короткий срок научиться побеждать.

Душ, поесть и спать

Спустя некоторое время занятий я втянулся и стал лучше понимать свой организм. Восстановился режим дня. Стоит ли говорить, что после занятий спортом не особо хочется сидеть в интернете или смотреть сериалы. Только душ, поесть и спать. Несмотря на тяжелую подготовку, сил и энергии днем у меня стало заметно больше.

Интересно, но в грэпплинге есть своя терминология: роллиться (бороться в игровой манере), дриллить (отрабатывать технические действия), сабмитить (проводить болевой или удушающий прием). Заимствованных слов здесь много, как мне объяснили, так проще общаться между представителями разных стран. Зачастую по этому виду спорта проводятся международные семинары. Кстати, удивляет и неформальное отношение между тренером и подопечными. Мы несколько раз с моим наставником ходили пить чай, где говорили не только о спорте, но и о жизни. Вопреки стереотипам, занимаются грэпплингом не только парни со двора, но и представители интеллигенции. На тренировках часто можно увидеть совершенно разную публику, но все придерживаются правил взаимного уважения.

Впереди меня ждет усиленная подготовка, сгонка веса (чтобы попасть в нужную категорию) и турнир. Удастся ли мне победить и стать сильнее, вынести что-то для себя? Ответ совсем скоро узнаем. Главное, что я понял – выходить из комфорта важно и нужно. Так, как минимум, интереснее.