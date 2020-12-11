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«Лукашенко должен уйти». Валерий Ковалевский о своем назначении

11.12.2020 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший дипломат оставил работу во Всемирном банке, чтобы присоединиться к команде Светланы Тихановской.

«Лукашенко должен уйти». Валерий Ковалевский о своем назначении
Валерий Ковалевский
В Беларуси сохраняется статус-кво: Лукашенко продолжает контролировать ситуацию. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы привести страну к переменам.

Представитель по международным делам Тихановской Валерий Ковалевский рассказал Беларускай праўдзе о своих задачах в новой должности.

- Еще совсем недавно вы работали во Всемирном банке. Сейчас – новый представитель по международной политике Светланы Тихановской. Как такое произошло?

– Когда мне поступило предложение стать представителем по международным делам Светланы Тихановской, я не мог и не хотел от него отказаться. Я всегда хотел заниматься именно беларускими вопросами, накоплен уже достаточный опыт – и профессиональный, и жизненный, который поможет мне качественно выполнять работу.

- Куда уходит ваш предшественник Франак Вячорка?

- Франак Вячорка остается советником Тихановской по международной проблематике. Просто значительно выросли объемы работ. Франак Вячорка является частью офиса Тихановской, а я стал одним из назначенных представителей, который отвечает за конкретное направление работы. Такое разделение абсолютно уместно и оправдано, и мы продолжаем работать вместе.

- Как оцениваете международную деятельность команды Тихановской до своего прихода: что удалось сделать, какие упущения сделаны?

- Проделан грандиозный объем работы. Сплоченность международного сообщества перед беларуским вызовом, непризнание Лукашенко в качестве законного президента, введение персональных санкций и подготовка экономических санкций – все это реализовано в том числе благодаря работе офиса Тихановской.

Говорить об упущениях сложно. В самой Беларуси сохраняется статус-кво: Лукашенко продолжает контролировать ситуацию. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы привести страну к переменам.

- Считаете ли вы нужным корректировать международный курс Светланы Тихановской?
- Моя задача – отрабатывать практические стороны договоренностей, которые достигаются во время встреч Светланы Тихановской на международном уровне, во время онлайн-конференций и переговоров. Договоренностей много, моя задача – переводить их в практическую плоскость.

- Светлана Тихановская может посетить инаугурацию нового президента США Джо Байдена. Какой главный посыл следовало бы донести до новой администрации Белого дома?

- Джо Байден во время избирательной кампании уделял значительное внимание ситуации в Беларуси, озвучивал конкретные и адекватные меры реагирования на происходящее. Надеемся, что Байден будет реализовывать собственные рекомендации во время своего президентства. Его возможная встреча со Светланой Тихановской стала бы очень уместной и последовательной в свете избирательной кампании.

- Вы согласились работать в команде Светланы Тихановской. Как вы оцениваете перспективы мирного протеста и смены режима в Беларуси?

- Противостояние в Беларуси показательно: беларусы не сдаются, несмотря на контрнаступление власти. В попытках уничтожить национальную символику противостояние перешло с площадей и улиц во дворы и даже в квартиры. Но несмотря на все отчаянные попытки режима повлиять на умонастроения людей, народ остается верен себе.

Ситуация, когда Лукашенко остается у власти, неприемлема: он должен уйти.
 
 
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Бывший дипломат оставил работу во Всемирном банке, чтобы присоединиться к команде Светланы Тихановской.
 
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