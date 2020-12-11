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«Белтелеком» повышает некоторые тарифы
Источник материала: Хартия'97
«Белтелеком» повышает некоторые тарифы
Что подорожает?
«Белтелеком»
Например, для физлиц доступ в интернет подорожает на 1,46%.
Тарифы на местную связь повысятся на 4,5%, на междугороднюю связь — на 18%, на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%.
Тарифы для юридических лиц не изменяются.
Отмечается, что решение о пересмотре тарифов принято «с целью доведения их до уровня возмещения затрат».
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Что подорожает?
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