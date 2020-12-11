Источник материала: Хартия'97

«Белтелеком» повышает некоторые тарифы 11.12.2020, 19:37

Что подорожает?

«Белтелеком» сообщил о повышении с 21 декабря 2020 года некоторых тарифов на услуги.

Например, для физлиц доступ в интернет подорожает на 1,46%.

Тарифы на местную связь повысятся на 4,5%, на междугороднюю связь — на 18%, на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%.

Тарифы для юридических лиц не изменяются.

Отмечается, что решение о пересмотре тарифов принято «с целью доведения их до уровня возмещения затрат».

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