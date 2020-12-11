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Инсайдер раскрыл оставшиеся подробности про новейшие флагманы Samsung

11.12.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых топовых смартфонов — серии Galaxy S21. Скорее всего, аппараты покажут в середине января следующего года, но уже сейчас о них известно практически все. Известный инсайдер Rolland Quandt раскрыл ранее неизвестные факты об устройствах.


Предполагаемый Galaxy S21 Ultra. Фото: OnLeaks

Информатор подтвердил: компания выпустит три смартфона — S21, S21+ и S21 Ultra. Последний также получит поддержку пера S Pen, прямо как в девайсах серии Galaxy Note. Вся тройка будет работать в 5G-сетях, но в некоторых регионах — например, Бразилии — могут появиться версии только с LTE. Во всяком случае, появления как минимум «младшего» S21 в таком 4G-иссполнении ожидается.

Инсайдер также рассказал, с каким объемом памяти и в каких цветах станут доступны устройства:

  • Galaxy S21 — 128 ГБ — серный, белый, розовый, фиолетовый
  • Galaxy S21 — 256 ГБ — серый, белый, розовый, фиолетовый
  • Galaxy S21+ - 128 ГБ — серебряный, черный, фиолетовый
  • Galaxy S21+ - 256 ГБ — серебряный, черный, фиолетовый
  • Galaxy S21 Ulta — 128 ГБ — серебряный, черный
  • Galaxy S21 Ultra — 256 ГБ — серебряный, черный
  • Galaxy S21 Ultra — 512 ГБ — серебряный, черный

Выше — «живые» фото Galaxy S21+:




И еще один важный момент: отверстия в корпусе для пера S Pen в Galaxy S21 Ultra не будет. Но производитель выпустит несколько вариантов чехлов, в которые получится вместить стилус. При этом Rolland Quandt утверждает: говорить о том, что с внедрением стилуса в линейку Galaxy S Samsung отказывается от выпуска смартфонов Galaxy Note, преждевременно. В 2021 году ожидается появление как минимум одного топового аппарата этой серии.

Что еще известно о девайсах: они получат экраны с AMOLED-матрицами на 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма (соответственно для младшей, средней и старшей моделей), процессоры Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона продаж), а также обновленные основные камеры. Известно, что Galaxy S21 Ultra сможет снимать как с 3-кратным оптическим, так и 10-кратным оптическим приближением. Для этого в аппарат встроят как телефото-объектив, так и перископ.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung:

 
 
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