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Минское «Динамо» играет в гостях с «Ак Барсом». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» сегодня матчем против «Ак Барса» в Казани начинает новую выездную серию.
«Зубры» сейчас занимают пятое место в Западной конференции и продолжают борьбу за позицию в первой четверке, которая позволит им начать плей-офф дома.
Что касается «Ак Барса», то казанцы лидирует в Восточной конференции, выиграв 25 из 36 матчей.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Алистров; Соловьев — Демков, Горбунов — Усов — Мартынов; Фальковский — Мерфи, Принс — Шарангович — Лодня; Колячонок — Менелл, Сушко — Спунер — Козун.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» сегодня матчем против «Ак Барса» в Казани начинает новую выездную серию.
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