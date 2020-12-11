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Минское «Динамо» играет в гостях с «Ак Барсом». Онлайн матча

11.12.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» сегодня матчем против «Ак Барса» в Казани начинает новую выездную серию.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» сейчас занимают пятое место в Западной конференции и продолжают борьбу за позицию в первой четверке, которая позволит им начать плей-офф дома.

Что касается «Ак Барса», то казанцы лидирует в Восточной конференции, выиграв 25 из 36 матчей.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Алистров; Соловьев — Демков, Горбунов — Усов — Мартынов; Фальковский — Мерфи, Принс — Шарангович — Лодня; Колячонок — Менелл, Сушко — Спунер — Козун.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» сегодня матчем против «Ак Барса» в Казани начинает новую выездную серию.
 
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