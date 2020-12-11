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Бизнесмен из Флориды оплатил долги сотен соседей

11.12.2020 19:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бизнесмен из Флориды оплатил долги сотен соседей

Бизнесмен из Галф-Бриз (штат Флорида, США) Майкл Эсмонд помог 114 семьям оплатить долги по коммунальным услугам. Об этом информирует CNN.

74-летний Эсмонд оказал помощь соседям на сумму свыше $7,5 тысяч. Майк обратил внимание, что в этом году город Галф-Бриз пострадал и от урагана «Салли», и от пандемии. У некоторых жителей крыши домов до сих пор покрыты брезентом. Многие люди оказались не в состоянии оплатить коммунальные услуги.

Бизнесмен же признался, что текущий год в финансовом плане для него был настолько удачным, что ему за это «почти стыдно». Мужчина решил помочь соседям, ведь и сам он знает, что такое задолжать за коммуналку. Так, в 80-е в одну из самых холодных зим в истории Флориды Майкл с тремя дочерями остался без тепла.

Источник подчеркивает, что Эсмонд выручает жителей города не в первый раз – в прошлом году Майкл оплатил счета 36 семей.

Фото: twitter / DanielleApoNews

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Бизнесмен из Галф-Бриз (штат Флорида, США) Майкл Эсмонд помог 114 семьям оплатить долги по коммунальным услугам. Об этом информирует CNN. 74-летний Эсмонд оказал помощь...
 
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