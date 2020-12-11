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Нашли женщину, которая выбросила в мусорку в Витебске труп младенца
Источник материала: Партизан
Милиционеры нашли женщину, которая может иметь отношение к смерти младенца в Витебске, сообщает пресс-служба МВД.
Напомним, вечером 9 декабря в мусорном контейнере в витебском микрорайоне Билево нашли тело младенца.
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Милиционеры нашли женщину, которая может иметь отношение к смерти младенца в Витебске, сообщает пресс-служба МВД.
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