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Взяли с поличным: в Австрии задержали банду беларусов, которые похищали мототехнику

11.12.2020 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью 11 декабря под Веной сотрудники криминальной полиции Австрии задержали с поличным участников международной организованной преступной группы, которая занималась кражей мототехники.

Все четверо задержанных — беларусы из Жлобина, Мозыря и Калинковичей, один раньше был судим за грабеж и хулиганство.
Как пишет reform.by со ссылкой на пресс-служба МВД, задержание стало возможным благодаря тому, что беларусская милиция передала австрийской информацию.



Сообщается, что беларусы действовали четко, по спланированной схеме, ездили на микроавтобусе с легковым автомобилем разведки впереди. Их задержали, когда они похитили мотоцикл Honda и следовали к чешской границе.

Все четверо взяты под стражу, проверяется их причастность к другим преступлениям.
 
 
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Ночью 11 декабря под Веной сотрудники криминальной полиции Австрии задержали с поличным участников международной организованной преступной группы, которая...
 
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