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Взяли с поличным: в Австрии задержали банду беларусов, которые похищали мототехнику
Источник материала: Партизан
Ночью 11 декабря под Веной сотрудники криминальной полиции Австрии задержали с поличным участников международной организованной преступной группы, которая занималась кражей мототехники.
Все четверо задержанных — беларусы из Жлобина, Мозыря и Калинковичей, один раньше был судим за грабеж и хулиганство.
Как
Сообщается, что беларусы действовали четко, по спланированной схеме, ездили на микроавтобусе с легковым автомобилем разведки впереди. Их задержали, когда они похитили мотоцикл Honda и следовали к чешской границе.
Все четверо взяты под стражу, проверяется их причастность к другим преступлениям.
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Ночью 11 декабря под Веной сотрудники криминальной полиции Австрии задержали с поличным участников международной организованной преступной группы, которая...
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