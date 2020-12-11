Взяли с поличным: в Австрии задержали банду беларусов, которые похищали мототехнику

Все четверо задержанных — беларусы из Жлобина, Мозыря и Калинковичей, один раньше был судим за грабеж и хулиганство.

пишет reform.by со ссылкой на пресс-служба МВД, задержание стало возможным благодаря тому, что беларусская милиция передала австрийской информацию. Какreform.by со ссылкой на пресс-служба МВД, задержание стало возможным благодаря тому, что беларусская милиция передала австрийской информацию.













Сообщается, что беларусы действовали четко, по спланированной схеме, ездили на микроавтобусе с легковым автомобилем разведки впереди. Их задержали, когда они похитили мотоцикл Honda и следовали к чешской границе.





Все четверо взяты под стражу, проверяется их причастность к другим преступлениям.



