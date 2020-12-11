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Футболиста ЦСКА - Шкурина решили наказать за отказ играть за сборную Беларуси
Источник материала: Партизан
Руководство белорусского футбола решило наказать нападающего ЦСКА Илью Шкурина за его отказ выступать за сборную страны. Об этом сообщает Betting Insider.
Фото: vk.com/energetikbgu
Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношение игрока санкции за неявку в расположение молодежной команды страны. УЕФА в свою очередь ждет от белорусской стороны дополнительной информации по этому поводу.
21-летний белорус дебютировал в составе армейского клуба в феврале 2020-го. На его счету два гола в десяти матчах за красно-синих,
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Руководство белорусского футбола решило наказать нападающего ЦСКА Илью Шкурина за его отказ выступать за сборную страны. Об этом сообщает Betting Insider.
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