Производитель антифризов и «псевдоантисептика» поставлял еще один продукт — «незамерзайку». Ее запретили продавать

Источник материала: Onliner

ПТЧУП «КиликияПлюс» фигурировала в нашем расследовании качества продаваемых в стране антифризов, а после — в деле «о цехе по производству поддельных дезинфицирующих средств». Сегодня от Минздрава стало известно еще об одном разбирательстве — по поводу антиобледенительной жидкости Snow Ice (импортер — ЧУП «АвтоКиликия»).

«В Минздрав обратился С. — попросил проверить качество и безопасность купленной им антиобледенительной жидкости Snow Ice, — говорится в документе Минздрава. — Было установлено, что в Едином реестре свидетельств о госрегистрации нет сведений о продукции; указанное на этикетке свидетельство выдано на жидкость „Антилед“; сертификат соответствия (указан на этикетке) в Едином реестре отсутствует. Полагаем, информация на этикетке вводит в заблуждение потенциальных потребителей. Предлагаем принять меры по недопущению ввоза и реализации антиобледенительной жидкости Snow Ice (производитель — ООО „Сити-Групп“ (Россия), импортер — ЧУП „АвтоКиликия“) на территории РБ».

На этот документ отреагировало МАРТ. Там, в свою очередь, попросили магазины принять меры по недопущению продажи Snow Ice. В списке адресантов восемь организаций — от Onliner до «Евроопта».

Простыми словами, информация на этикетке Snow Ice не имеет подтверждения, а это запрещено законом «О защите прав потребителей». Из-за этого нельзя сказать, товар является безопасным или небезопасным, эффективным или неработающим, однако факта достаточно, чтобы не допустить продукт к продаже.

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