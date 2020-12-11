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Геймеры не в восторге от Cyberpunk 2077

11.12.2020 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Журналисты в основной своей массе расхвалили долгожданную игру Cyberpunk 2077. А вот простые геймеры оказались более придирчивыми к творению польской студии. Сначала жаловались обладатели версий для PS4. Это понятно: приставка устаревшая, графические огрехи неизбежны. Но и в Steam отзывы далеки от восторженных.

В настоящее время количество отрицательных отзывов PC-версии Cyberpunk 2077 в Steam составляет 23%. Это не очень много, но и далеко до абсолютного шедевра. Для сравнения — у третьего «Ведьмака» в Steam всего 2% отрицательных обзоров.

Большинство жалоб связано с техническим аспектами: баги с текстурами, анимацией и моделями персонажей, низкий fps даже на топовых конфигурациях. За всем этим сложно добраться до геймплейного великолепия Cyberpunk 2077. Впрочем, с геймплеем тоже не все просто. Многие пишут, что поляки сделали неплохой шутер в открытом мире, но никакого переворота в индустрии не произошло. А при сравнении проработки мира и квестов с Red Dead Redemption 2 обычно симпатии не в пользу Cyberpunk 2077.

Игра Cyberpunk 2077 для PlayStation 4
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
125 р.
8 предложений
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Журналисты в основной своей массе расхвалили долгожданную игру Cyberpunk 2077. А вот простые геймеры оказались более придирчивыми к творению польской студии. Сначала...
 
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