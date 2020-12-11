Геймеры не в восторге от Cyberpunk 2077

Источник материала: Onliner

Журналисты в основной своей массе расхвалили долгожданную игру Cyberpunk 2077. А вот простые геймеры оказались более придирчивыми к творению польской студии. Сначала жаловались обладатели версий для PS4. Это понятно: приставка устаревшая, графические огрехи неизбежны. Но и в Steam отзывы далеки от восторженных.

В настоящее время количество отрицательных отзывов PC-версии Cyberpunk 2077 в Steam составляет 23%. Это не очень много, но и далеко до абсолютного шедевра. Для сравнения — у третьего «Ведьмака» в Steam всего 2% отрицательных обзоров.

Большинство жалоб связано с техническим аспектами: баги с текстурами, анимацией и моделями персонажей, низкий fps даже на топовых конфигурациях. За всем этим сложно добраться до геймплейного великолепия Cyberpunk 2077. Впрочем, с геймплеем тоже не все просто. Многие пишут, что поляки сделали неплохой шутер в открытом мире, но никакого переворота в индустрии не произошло. А при сравнении проработки мира и квестов с Red Dead Redemption 2 обычно симпатии не в пользу Cyberpunk 2077.