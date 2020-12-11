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Геймеры не в восторге от Cyberpunk 2077
Источник материала: Onliner
Журналисты в основной своей массе расхвалили долгожданную игру Cyberpunk 2077. А вот простые геймеры оказались более придирчивыми к творению польской студии. Сначала
В настоящее время количество отрицательных отзывов PC-версии Cyberpunk 2077 в Steam
Большинство жалоб связано с техническим аспектами: баги с текстурами, анимацией и моделями персонажей, низкий fps даже на топовых конфигурациях. За всем этим сложно добраться до геймплейного великолепия Cyberpunk 2077. Впрочем, с геймплеем тоже не все просто. Многие пишут, что поляки сделали неплохой шутер в открытом мире, но никакого переворота в индустрии не произошло. А при сравнении проработки мира и квестов с Red Dead Redemption 2 обычно симпатии не в пользу Cyberpunk 2077.
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Журналисты в основной своей массе расхвалили долгожданную игру Cyberpunk 2077. А вот простые геймеры оказались более придирчивыми к творению польской студии. Сначала...
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