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Правоохранители Беларуси помогли коллегам из Австрии задержать преступную группу

11.12.2020 20:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правоохранители Беларуси помогли коллегам из Австрии задержать преступную группу

11 декабря в 3 часа ночи под Веной сотрудниками криминальной полиции Австрии были с поличным задержаны участники организованной международной преступной группы, специализирующейся на краже мототехники. Операция стала реальной благодаря помощи коллег из Беларуси, информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Все четверо задержанных оказались жителями Гомельщины (Калинковичи, Жлобин, Мозырь), один из них был ранее судим в Беларуси за грабеж и хулиганство.

Группа действовала по спланированной схеме, каждому члену квартета отводили свою роль. Преступники передвигались на микроавтобусе, вперед для сопровождения и разведки запускалась легковушка.

Криминальная деятельность была пресечена, когда молодые люди, украв мотоцикл «Хонда», направлялись в сторону границы с Чехией.

Проверяется информация о причастности задержанных к другим подобным хищениям.


Фото: Скриншот из видео МВД

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11 декабря в 3 часа ночи под Веной сотрудниками криминальной полиции Австрии были с поличным задержаны участники организованной международной преступной группы,...
 
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