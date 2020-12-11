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Лукашенко назначил Олега Шандаровича первым зампредседателя СК
Источник материала: Навiны
Олег Шандарович освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области и назначен первым заместителем председателя Следственного комитета. Соответствующий указ подписал 11 декабря Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Еще одним указом Эдуард Малиновский назначен начальником управления Следственного комитета по Гродненской области.
Напомним, 9 октября Алексей Волков был освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз.
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Олег Шандарович освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области и назначен первым заместителем председателя...
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