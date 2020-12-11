ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Греция на праздники сократит карантин для туристов

11.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Греция на праздники сократит карантин для туристов

  • 11.12.2020, 20:06
Греция на праздники сократит карантин для туристов
фото: mygreekheart.com

Карантин сократят до трех дней.

Греция сократит с десяти до трех дней карантин для туристов, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января.

Об этом сообщает Еkathimerini.

Власти объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов, а с 14 декабря в стране возобновят работу парикмахерские и книжные магазины.

Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девять человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводить не будут.

Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 5:00.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 100 тысяч случаев COVID-19, скончались более 2 тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белтэлекам» павышае кошты на паслугі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика