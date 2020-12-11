Источник материала: Хартия'97

Греция на праздники сократит карантин для туристов 11.12.2020, 20:06

фото: mygreekheart.com

Карантин сократят до трех дней.

Греция сократит с десяти до трех дней карантин для туристов, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января.

Об этом сообщает Еkathimerini .

Власти объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов, а с 14 декабря в стране возобновят работу парикмахерские и книжные магазины.

Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девять человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводить не будут.

Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 5:00.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 100 тысяч случаев COVID-19, скончались более 2 тысяч человек.

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