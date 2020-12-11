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Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию, считая ее ремонт непомерной роскошью

11.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию, считая ее ремонт непомерной роскошью

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  • 11.12.2020, 19:47
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Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию, считая ее ремонт непомерной роскошью
ФОТО: DELFI.LT
ГИТАНАС НАУСЕДА

Главное здание резиденции построено в 1940 году.

Президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда в президентскую резиденцию из-за того, что ее ремонт и обустройство будут стоить неоправданно дорого.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на комментарий канцлера администрации президента Альге Будрите.

Гитанас Науседа до конца своей каденции решил проживать у себя дома в Вильнюсе, поскольку считает, что необходимая сумма является чрезмерной тратой для такой цели.

"Резиденция в Турнишкесе могла бы стать не только местом проживания президентской семьи, но и местом для приема литовских и международных гостей. Однако приведенные архитекторами выводы о нынешнем состоянии здания и возможных вариантах его реновации показали, что необходимая сумма слишком велика, если руководствоваться критериями целесообразности и приоритетов бюджета страны. Поэтому 359 000 евро, предусмотренные на реновацию резиденции, останутся в государственном бюджете", - говорится в комментарии, направленном Будрите.

Главное здание резиденции построено в 1940 году, всего резиденция включает три здания. С момента восстановления независимости Литвы там проживали президенты Валдас Адамкус, Роландас Паскас и Даля Грибаускайте. Площадь резиденции составляет 323 квадратных метров.

В ближайшее время инициируют дискуссию о том, как дальше будут использоваться помещения резиденции и прилегающие к ней территории.

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