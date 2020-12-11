ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В стране для жизни: вышли украшать двор - приехали силовики. Шесть мужчин получили до 25 суток

11.12.2020 20:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 10 декабря местные жители домов ТС «Пушкинское» собрались у себя во дворе на Ольшевского, чтобы украсить двор к Новому году.

В стране для жизни: вышли украшать двор - приехали силовики. Шесть мужчин получили до 25 суток
Фото носит иллюстративный характер
В момент развешивания гирлянды приехали два черных буса, из них вышли люди в черном и задержали шесть мужчин, пообещав их отпустить после разговора. Мужчин не отпустили. А 11 декабря задержанным дали от 10 до 25 суток.

Местные жители рассказывают, 10 декабря они, как обычно, собрались вечером во дворе между домами на Ольшевского, 1А и 1Б, на чаепитие, в этот раз решили украсить двор мишурой и гирляндами, еловыми веточками к Новому году. На площадке было 15−20 человек. Собеседники не раз в разговоре поясняли: 

мишура была разных цветов, гирлянда — только белого цвета.

— На чаепитии у нас никогда нет никакой символики, так как в наше первое чаепитие осенью к нам приехал такой же наряд ОМОНа, тогда к нам подошел только один милиционер в форме и спросил, что мы делаем. Он осмотрел наш стол, убедился, что нет алкоголя, символики и сказал: 

«Можете собираться в своем дворе и делать что хотите, главное, чтобы не было символики и лозунгов», 

— рассказывает местный житель Михаил.

По его словам, после этого люди собирались во дворе не раз. 10 декабря, как только мужчины развесили гирлянду, во дворе появились силовики — из припаркованного буса вышли около 15 человек, кто-то из местных решил убежать, некоторые остались на месте.

— Люди в черной форме не представлялись и не говорили, что они из милиции. Сказали: «Пройдемте с нами, там мы вам все объясним». Они брали случайных мужчин и спокойно уводили, никто не сопротивлялся, мужчины спокойно пошли, — рассказывает Михаил. Так силовики увели с собой шесть человек.

После этого соседи побежали к Фрунзенскому РУВД, которое находится недалеко — через дорогу.

Одна из тех, кто был возле РУВД, — Дарья. Она рассказывает, что изначально силовики сказали, что поговорят с мужчинами и потом их отпустят, но под РУВД спустя три часа ожидания родным и соседям задержанных мужчин сказали, что их повезут на Окрестина, больше никакой информации не давали.

Среди задержанных абсолютно положительные мужчины: предприниматели, бизнесмены, отец двоих детей младшего школьного возраста, один из них недавно пережил операцию, что вовсе требует домашнего покоя, — говорит местная жительница Дарья, которая вместе со всеми украшала двор.

По словам собеседницы, пока они стояли под РУВД, заметили, что спустя какое-то время к зданию подъехал тот же самый бус, откуда вывели четырех мужчин.

— Позже мы узнали, что на Казимировской были задержания по такому же поводу. Потом приехали под РУВД их женщины и рассказали нам практически такую же историю, как и у нас: просто задержали за то, что люди были на улице. Мы думаем, что это был какой-то рейд.

Дарья рассказывает, сегодня стало известно, что над задержанными соседями прошел суд. Одного из мужчин осудили по двум статьям — 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), в итоге он получил 20 суток.

Еще двое получили по 12 суток, один человек — 10 суток, еще один — 14, шестому задержанному дали 25 суток.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 10 декабря местные жители домов ТС «Пушкинское» собрались у себя во дворе на Ольшевского, чтобы украсить двор к Новому году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фота дня. Бел-чырвона-белы «літаратурны дэмарш» у мінскім метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика