Дело байкеров в Минске направили в суд, но не перепутайте его с другой громкой историей

Источник материала: Onliner

Прокуратура Советского района г. Минска направила в суд уголовное дело в отношении троих байкеров, которым инкриминировано применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности. Об этом сообщает служба информации прокуратуры города Минска.

Кого будут судить?

Согласно материалам дела, сотрудники милиции в сентябре 2020 года задержали водителя мотоцикла за участие в несанкционированном массовом мероприятии и поместили его в служебный автомобиль. Очевидцами этих событий стали другие байкеры, в том числе те трое, о ком идет речь.

«Обвиняемые начали вытаскивать сотрудников ОВД из служебного транспортного средства, толкать их и наносить им удары. При этом они нанесли удары по автомобилю и другому имуществу правоохранителей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Двое обвиняемых свою вину не признали, в то время как третий признал вину частично. Причиненный ГУ «Автохозяйство МВД» ущерб один из не признавших вину байкеров возместил в полном объеме.

«После изучения дела в прокуратуре Советского района г. Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ст. 364 Уголовного кодекса. Уголовное дело находилось в производстве Советского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета», — сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.

В отношении одного из байкеров избранную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения, к двум другим применена мера пресечения в виде залога.

Справочно:

Ст. 364 Уголовного кодекса — «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Что за другая история?

Последние месяцы были полны событиями, но многие помнят жесткое задержание мотоциклистов в Уручье.

Вечером 11 августа на выезде с улицы Острошицкой на проспект Независимости в Минске были остановлены шесть мотоциклистов: трое парней и три девушки. Задержание попало на видео и вызвало широкий резонанс: многих поразила жестокость людей в форме, хотя мотоциклисты, если судить по записи, не оказывали заметного сопротивления. Задержанных доставили сначала в РУВД, затем на Окрестина.

Освободившись, они обратились в правоохранительные органы для того, чтобы действиям тех, кто их задерживал, и тех, кто обращался с уже задержанными, была дана правовая оценка. Прошло ровно четыре месяца.

Месяц назад мы сообщали , что Следственный комитет приостановил проверку по заявлениям этих мотоциклистов.

— В августе мы подали заявление. Все это время и из прокуратуры, и из Следственного комитета приходили только отписки о том, что срок проведения проверки продлен либо что материалы куда-то перенаправлены. Так продлевали на месяц, потом еще на месяц — и никакого конкретного результата. Нас больше никто никуда не вызывал, был лишь тот раз, когда мы, собственно, и давали показания. При этом мы постоянно остаемся на связи: но ни звонка, ни чего-то еще. Мне звонили только свидетели, в общей сложности человек двадцать. В СК их всех вызывали, — рассказывала корреспонденту Onliner Кристина.

Со 2 ноября проверка приостановлена до получения заключения видеофоноскопической экспертизы. Сроки возобновления проверки не указаны.





Сегодня Кристина сообщила корреспонденту Onliner, что, насколько ей известно, никаких подвижек в этой истории нет. Уведомлений о возобновлении проверки она не получала.

— Пока ничего, только с Окрестина прислали письмо с кучей ошибок — и все, — рассказала она.

Что в письме с Окрестина? «В ходе проведенной проверки нарушений норм действующего законодательства в действиях сотрудников ЦИП не установлено».



