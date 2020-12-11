Красивая победа белорусского биатлона: Динара Алимбекова впервые в карьере завоевала золото в личной гонке

Источник материала: ОНТ

Большая победа белорусского биатлона! Сегодня на Кубке мира в Австрии Динара Алимбекова в потрясающей манере выиграла спринтерскую гонку, совершив настоящий подвиг в карьере. Для олимпийской чемпионки в эстафете, это впервые, когда она поднимается на пьедестал почёта в личных гонках. Она воплотила свою мечту и обещает нам прорывной сезон.

C его уверенным началом и яркой победой Динару Алимбекову поздравил Президент, отметив, что спортсменка добилась отличного результата, подняв белорусский флаг на первую строку итогового протокола этапа Кубка мира.

От этой гонки и от Динары Алимбековой белорусские болельщики, конечно, ждали сюрпризов. На первых двух этапах Динара была очень близко к пьедесталу, и вот сегодня случился один из самых удивительных дней в её спортивной карьере. На старт белорусская биатлонистка вышла под 21-м номером.

Первая стрельба — чисто и главное быстро. Алимбекова сразу оказалась в числе лидеров. Она много работала над стрельбой и над собой. На втором круге белоруска ещё больше прибавила в скорости. И сохранила выдержку на стрелковой установке – с нервами, как и с попаданием в цель у Динары оказалось всё в полном порядке. Вновь пять из пяти.

Помешать белоруске выиграть свою первую личную гонку могло лишь что-то сверхъестественное. Или одна из соперниц – норвежка Тирилл Экхоф. Но она в итоге уступит Алимбековой восемь секунд и первое место.

Ещё в марте о таких выступлениях нашей спортсменки можно было только мечтать. Динара с трудом финишировала в гонках далеко за пределами ТОП-30. У неё были травмы и тяжёлое эмоциональное состояние. Но спортсменка нашла в себе силы бороться. С приходом нового главного тренера снова обрела уверенность и со старта сезона выглядит потрясающе.

Сегодня, как и во всей стране, за Динару болели в родных Чаусах. Где совсем недавно олимпийская чемпионка в эстафете открывала новый биатлонный комплекс. Она и так была в городе главной звездой, сейчас поздравления уже обрушились на маму Динары. В семье не сомневались, что у биатлонистки Алимбековой всё обязательно получится.

Первые поздравления чемпионке – от мамы. Ирина Хитрова не пропускает ни одного старта Динары. А их в копилке не мало. Как и медалей.

Их разделяют километры, но связь между мамой и дочкой колоссальная. Ирина ни на минуту не сомневалась в победе дочери. Она всегда верила: в семье растёт чемпионка.

Ирина Хитрова: «Мы с ней много говорим после гонок: и после плохих, и после хороших. Всё обсуждаем. Всегда поддерживаем, настраиваем на позитив. Да, она и сама в себя всегда верила и старалась не отчаиваться».

Прямо сейчас Динара Алимбекова — одна из лучших биатлонисток мира. Она занимает второе место в общем зачёте борьбы за большой хрустальный глобус, проигрывая Анне Оберг из Швеции всего четыре балла. Белорусские биатлонисты не побеждали на этапах Кубка мира с 2018 года со времён Дарьи Домрачевой. Но, кажется, что в этом сезоне мы ещё не раз приятно удивимся, судя по настрою Динары Алимбековой. Боевому настрою.





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