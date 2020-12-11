Россиянка до смерти избила свою семилетнюю дочь

Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге (Россия) женщину приговорили к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери. Об этом 11 декабря информирует РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Свердловской области.

По данным следствия, 30 апреля подсудимая избила дочку ремнем и руками. Девочка умерла на месте. Мать призналась в содеянном соседям, те вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

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