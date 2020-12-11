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Россиянка до смерти избила свою семилетнюю дочь
Источник материала: ОНТ
В Екатеринбурге (Россия) женщину приговорили к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери. Об этом 11 декабря
По данным следствия, 30 апреля подсудимая избила дочку ремнем и руками. Девочка умерла на месте. Мать призналась в содеянном соседям, те вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Екатеринбурге (Россия) женщину приговорили к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери. Об этом 11 декабря информирует РИА «Новости» со ссылкой...
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