ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянка до смерти избила свою семилетнюю дочь

11.12.2020 20:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россиянка до смерти избила свою семилетнюю дочь

В Екатеринбурге (Россия) женщину приговорили к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери. Об этом 11 декабря информирует РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Свердловской области.

По данным следствия, 30 апреля подсудимая избила дочку ремнем и руками. Девочка умерла на месте. Мать призналась в содеянном соседям, те вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Екатеринбурге (Россия) женщину приговорили к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери. Об этом 11 декабря информирует РИА «Новости» со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студента БГУИР осудили в седьмой раз, общий срок ареста — 99 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика