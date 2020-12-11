Услуги «Белтелекома» дорожают

пишет сайт компании beltelecom.by (постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13.02.2017 № 12 в редакции от 23.11.2020 № 76),сайт компании beltelecom.by





Тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5 процента (0,15 руб. – абонементная плата; 0,0003 руб. – повременная), междугородную связь – на 18 процентов (0,0029 руб.). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.





Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат.





Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет увеличатся на 1,46 процента в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.





Тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5 процентов в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.

Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в сеть Интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородной связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту Интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ и др.



