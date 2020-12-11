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Студента БГУИР осудили в седьмой раз, общий срок ареста — 99 суток
Источник материала: Onliner
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Таким образом, общий срок ареста Яна Солоновича достиг 99 суток. 30 ноября «Вясна» и еще несколько правозащитных организаций
По словам мамы Яна Солоновича, после задержания 1 ноября сын признался в 15 эпизодах участия в мирных акциях в августе, сентябре и ноябре.
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Onliner уже рассказывал о Яне Солоновиче, студенте четвертого курса БГУИР. Его задержали 1 ноября и дали 12 суток ареста, а потом судили еще пять раз. Сегодня был седьмой...
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