Студента БГУИР осудили в седьмой раз, общий срок ареста — 99 суток

Источник материала: Onliner

Onliner уже рассказывал о Яне Солоновиче, студенте четвертого курса БГУИР. Его задержали 1 ноября и дали 12 суток ареста, а потом судили еще пять раз. Сегодня был седьмой раз. Парню дали еще 14 суток ареста, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Таким образом, общий срок ареста Яна Солоновича достиг 99 суток. 30 ноября «Вясна» и еще несколько правозащитных организаций признали парня политзаключенным и призвали отменить в отношении него все административные процессы по ст. 23.34.

По словам мамы Яна Солоновича, после задержания 1 ноября сын признался в 15 эпизодах участия в мирных акциях в августе, сентябре и ноябре.