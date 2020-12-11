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В Гродно автоколонна Дедов Морозов и Снегурочек прокатились по городу и поздравили горожан. Как это было?

11.12.2020 21:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно автоколонна Дедов Морозов и Снегурочек прокатились по городу и поздравили горожан. Как это было?Гродно автоколонна Дедов Морозов и Снегурочек прокатились по городу и поздравили горожан. Как это было?" class="one-news__figure-img">

Гродно открывает праздничный сезон. С музыкой и иллюминацией настроение по городу развозили Деды Морозы и Снегурочки. Накануне они подготовились и подарили гродненцам немного снега. А сейчас порадовали креативным автопробегом и открыли новогоднюю ярмарку. 

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в такой форме в Гродно проводят впервые.  Прежде сказочные герои шествием проходили по центру города, в этом – пандемия внесла свои коррективы. Но как оставить горожан без праздника? Устроили автопробег. Сбор у торгового центра. Впереди – два часа поездок по улицам города.

В колонне – около 20 пар, у каждой есть свой транспорт. Но с первого взгляда ясно: волшебники-креативщики готовы идти на эксперименты. Могут и на тракторе прокатиться, и на машине спасателей. К автопробегу присоединились Деды Морозы-связисты, коммунальщики и газовщики, химики и молочники

Увидеть десятки волшебников в одном месте возможно только раз в году, в волшебное время. Проводить колонну собралась толпа прохожих. Многие пришли с детками. 

Главный Дед Мороз дает старт автопробегу и отправляется в троллейбус. Общественный транспорт сегодня во главе колонны. Тоже непростой – модный, бесконтактный. А за рулем, конечно, Снегурочка. Инна Прокопик – водитель троллейбуса – на один вечер стала внучкой доброго волшебника.  

Несколько часов сказочные персонажи в окружении музыки и ярких огней разъезжали по городу. И вот в конце рабочей недели дух Нового года, наверняка, дошёл даже до окраин Гродно, подарив всем праздничное настроение. Завершили автопробег на главной площади -   Советской. Здесь у Дедов Морозов и Снегурочек важная миссия – открыть новогоднюю ярмарку. А в красиво украшенных лавках чего только нет: сладости к новогоднему столу, подарки, сувениры и согревающие напитки. 

А если кататься автопробегом по городу понравилось главному волшебнику, вероятно, родилась в Гродно еще одна новогодняя традиция.  

В следующее воскресенье здесь же на площади откроются первые елочные базары. Сама же ярмарка на главной площади будет работать до середины января. Ну, а Снегурочки и Деды Морозы уже завтра разойдутся по своим предприятиям, чтобы успеть поздравить всех, ведь чуда и подарка под Новый год ждет каждый – и взрослый, и ребенок.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Гродно открывает праздничный сезон. С музыкой и иллюминацией настроение по городу развозили Деды Морозы и Снегурочки. Накануне они подготовились и подарили...
 
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