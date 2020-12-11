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Спасенная от усыпления собака неожиданно родила семь щенков
Источник материала: ОНТ
В городе Мерсед (Калифорния, США) нервную собаку спасли от усыпления. Животное неожиданно для спасителей родило семерых щенков. Историю
Терри Браунуорт, основавшая «Центр спасения животных Паломино-Вэлли», рассказала, что хаски Майю подобрали на улице и доставили в приют. Собака вела себя очень тревожно, пугалась людей и зажималась в угол. Из-за этого животное никто не хотел забирать к себе. В итоге Майю решили усыпить.
За день до усыпления собаку отвезли в частный центр передержки собак. Вскоре животное начало вести себя крайне странно. Оказалось, Майя была беременна. Собака родила семерых щенков.
В «Центре спасения животных» готовятся искать хозяев щенкам и их маме.
Фото: Kolo
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В городе Мерсед (Калифорния, США) нервную собаку спасли от усыпления. Животное неожиданно для спасителей родило семерых щенков. Историю рассказывает сайт...
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