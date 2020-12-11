Банки сообщают, что в ближайшие дни возможны перебои в работе карточек и некоторых сервисов

Источник материала: Tut.by

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 12 декабря, — с 1.00 до 4.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Кроме того, в ночь с пятницы на субботу в Беларусбанке не будут доступны через интернет-банкинг и мобильное приложение операции по вкладам и по погашению кредитов. О возможной недоступности некоторых сервисов в начале следующей недели также сообщили Белинвестбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ и Paritetbank.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Из-за работ Банковского процессингового центра в ночь с пятницы на субботу, 12 декабря, — с 1.00 до 4.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в сети организаций торговли (сервиса) (магазины, аптеки, АЗС и т.п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк, Paritetbank.

В Беларусбанке сообщили , что с 23.00 12 декабря по 6.00 13 декабря из-за технологических работ в подразделениях банка и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

В Банке ВТБ (Беларусь) с 21.00 13 декабря до 09.00 14 декабря в связи с проведением регламентных работ возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц. «Также может отмечаться низкая производительность сервисов банка при повышенной нагрузке», — отмечают в банке.

МТБанк предупреждает клиентов, что 12 декабря в связи с проведением ремонтных работ будет приостановлена работа РКЦ № 54 по адресу: Минск, пр. Рокоссовского, 80.

В Белинвестбанке сообщили , что 14 декабря с 8.00 до 10.00 возможны кратковременные перебои с доступностью телефонов контакт-центра, а также не исключено увеличение времени ожидания ответа оператора на линии. Это связано с проведением технических работ на программно-техническом комплексе контакт-центра банка. В банке рассказали, что связаться со специалистами для консультации о продуктах и услугах можно с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка, а также через интернет-банкинг. Вопросы также можно задать через Viber, Telegram и Facebook Messenger

Paritetbank сообщает , что в ночь с 14 декабря на 15 декабря (с 22.00 по 3.00) из-за регламентных работ по установке обновлений в автоматизированной банковской системе Paritetbank будут недоступны некоторые сервисы системы дистанционного банковского обслуживания. Среди них — интернет-банкинг для частных и для корпоративных клиентов, мобильный банк для частных и для корпоративных клиентов, клиент-банк для корпоративных клиентов.

Белагропромбанк предупредил о технических работах 14 декабря с 00.05 до 07.00, из-за чего будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности; погашения кредитной задолженности; отражения остатков, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам; пополнения вкладных счетов; открытия онлайн-депозита; оформления заявки на онлайн-кредит.

А 13 декабря с 17.00 до 21.00 в Белагропромбанке из-за технических работ 13.12.2020 будет временно отсутствовать возможность доступа к функционалу системы дистанционного обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк») и сервису мгновенных платежей.

Белгазпромбанк сообщил , что в связи с проведением технических работ 14 декабря с 7.00 до 8.00 часов возможны кратковременные перебои в работе систем дистанционного банковского обслуживания.