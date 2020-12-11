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Авария на АЭС в Финляндии: названа причина инцидента

11.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Авария на АЭС в Финляндии: названа причина инцидента

  • 11.12.2020, 21:10
  • 1,650
Авария на АЭС в Финляндии: названа причина инцидента
фото: wikipedia.org

В результате аварии экстренно отключился второй энергоблок.

Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) назвало причину аварийной ситуации на атомной электростанции в Олкилуото. STUK уже проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ, передает РБК.

Как проинформировало STUK, причиной аварийной ситуации, из-за которой произошло экстренное отключение второго энергоблока АЭС, была неисправность системы очистки воды для охлаждения реактора.

"Из-за неисправности часть фильтрующего материала попала в систему охлаждения, что привело к временному повышению уровня радиации в паропроводах", - пояснили в финском управлении.

STUK также заверило МАГАТЭ, что вчерашнее событие не несет никакой угрозы ни безопасности людей, ни окружающей среде. Уровень радиации на АЭС и вокруг нее находится на нормальном уровне.

Напомним, вчера в полдень STUK получило информацию об аварийной ситуации на АЭС в Олкилуото. В результате аварии экстренно отключился второй энергоблок. Показатели радиации были в норме.

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В результате аварии экстренно отключился второй энергоблок.
 
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