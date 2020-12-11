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На Бали в Рождество. Остров может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели
Источник материала: Партизан
Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству - 25 декабря, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO).
"Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. По мнению ее представителей, остров полностью готов к открытию для иностранных туристов - и это может произойти в ближайшее время, до католического Рождества", - пишет издание.
Как отмечает газета, делегация посетила международный аэропорт Бали Нгурах-Рай и несколько туристических направлений. Стандарты безопасности были признаны "превосходными, если не лучшими".
Ранее сообщалось, что власти индонезийского острова Бали планируют возобновить прием иностранных туристов в начале 2021 года,
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Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству - 25 декабря, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на...
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