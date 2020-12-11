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На Бали в Рождество. Остров может открыться для иностранных туристов в ближайшие две недели

11.12.2020 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству - 25 декабря, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO).



"Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. По мнению ее представителей, остров полностью готов к открытию для иностранных туристов - и это может произойти в ближайшее время, до католического Рождества", - пишет издание.

Как отмечает газета, делегация посетила международный аэропорт Бали Нгурах-Рай и несколько туристических направлений. Стандарты безопасности были признаны "превосходными, если не лучшими".

Ранее сообщалось, что власти индонезийского острова Бали планируют возобновить прием иностранных туристов в начале 2021 года, пишет interfax.by. В настоящее время остров открыт только для внутреннего туризма. Провинция активно продвигает различные рекламные предложения и акции для граждан, чтобы возродить туриндустрию. Кроме того, власти Индонезии освободили 13 воздушных гаваней от аэропортового сбора, чтобы снизить цены и стимулировать местных жителей на путешествия.
 
 
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Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству - 25 декабря, сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на...
 
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