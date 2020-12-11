Купить квартиру в Минске – легко: в комплексе Minsk World сдан дом «Твист» в квартале «Мировых танцев»

Источник материала: ОНТ

Новый дом и новые счастливые новосёлы. В столице в комплексе Minsk World сдан очередной дом. Он называется «Твист» и расположен в квартале «Мировых танцев». Новосёлы уже получили ключи и готовятся сделать ремонт и заселиться. На практике это может занять всего месяц. Праздник, который может стать и вашим – стоит только захотеть!

Ключи от собственной квартиры – событие, праздник. Соседи на 4-м этаже дома «Твист» давно знакомы и первый день в новых квартирах отмечают вместе! Масса эмоций!

Квартиры выбирали по планировкам. Приняли быстро. Обсуждают преимущества.

И да, комплекс Minsk World – это доступная реальность.

– Понравилась цена квартиры – она сразу привлекла. Расположение у комплекса отличное – центр города, по сути. Кстати, я сама машину вожу, и до площади Независимости отсюда – считанные минуты. Понравилось также, что школа будет прямо во дворе – я беспокоится не буду, как ребенок дорогу перейдет. Как мама я вообще вижу очень много плюсов. Много молодых семей, это значит, что много детей, они будут дружить, вместе играть и развиваться, много игровых площадок, и каждая по-своему интересна.

Семьи ориентируются на будущее.

– Здесь все будет застраиваться, откроются магазины и кафе, торговый центр и спортивные клубы, школы и детские сады, две поликлиники – взрослая и детская. В общем, лет через пять это будет полностью обустроенная территория.

Юлия и Денис Гореленко: «Мы очень довольны. У нас уже тот возраст, когда хочется иметь свое собственное жилье, свой угол. С квартирой ощущаешь другой уровень стабильности в жизни. Это место я заметил еще лет 10 назад. Я работал недалеко и все время недоумевал, почему такое пространство почти в центре города пустует. И вот прошло десять лет – и я вошел в собственную квартиру как раз на этом месте!»

Про дом «Твист»: 2 секции по 15 этажей. Окна в пол, лоджии. Высокие потолки. Светлое дизайнерское лобби со стойкой консьержа. По два выхода – на улицу к стоянке и в тихий двор.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Этот квартал мы проектировали совместно с институтом «Минскгражданпроект», поэтому он немного отличается от других домов в комплексе. Мы хотели попробовать разные проектировочные решения и считаем проект очень удачным».

Дом сдали вовремя, несмотря на пандемию.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «В квартале «Мировых танцев» предусмотрено строительство двух школ, их возведение запланировано в 2022 году. Сейчас мы благоустроили территорию вокруг дома, парковку, детскую площадку».

Планировка квартир – свободная. От застройщика – бесплатная консультация дизайнера. И покупать здесь недвижимость доступно любой белорусской семье со стабильным доходом. До конца года скидки в 20% для медиков, преподавателей, айтишников, молодых семей. И только этот застройщик предлагает уникальную рассрочку. 100 месяцев – это больше 8 лет. Нужен только первоначальный взнос в 30% и паспорт. По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате, установившейся на рынке недвижимости Минска. При этом платить вы будете за собственное жилье! Оформить рассрочку можно только до 20 декабря! Можно и в кредит. На срок до 20 лет. В первый год ставка меньше 5%. Minsk World – современный комплекс. В каждом квартале – школы, детские сады, общественные помещения, а первые этажи всех домов – коммерческие помещения, где будут объекты торговли и сервиса. Здесь новый городской парк, новые станции метро, широкие проспекты. И именно здесь строят Международный финансовый центр – а это тысячи новых рабочих мест. Minsk World – место, которое определит ваш прогресс и новый стандарт жизни. Ваша квартира – здесь!

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