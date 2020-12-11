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Ох, уж этот плацкартный вагон! Смешные фото из поездов
Источник материала: ОНТ
Кто хоть раз ехал в плацкартном вагоне, никогда не забудет этот опыт!
1. Везде ноги! Это уже стало притчей во языцех и постоянным предметом для шуток.
2. Когда в плацкарт берут маленьких детей, это не просто, но когда берут животных – веселая поездка точно обеспечена!
3. Что главное в плацкартном вагоне? Конечно, поесть! А потом можно и поспать!
4. Большой компанией ехать интереснее, но иногда хочется и уединения!
А вы помните свои поездки в плацкарте?
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Кто хоть раз ехал в плацкартном вагоне, никогда не забудет этот опыт! 1. Везде ноги! Это уже стало притчей во языцех и постоянным предметом для шуток. 2. Когда в...
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