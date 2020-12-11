Ох, уж этот плацкартный вагон! Смешные фото из поездов

Источник материала: ОНТ

Кто хоть раз ехал в плацкартном вагоне, никогда не забудет этот опыт!

1. Везде ноги! Это уже стало притчей во языцех и постоянным предметом для шуток.

























2. Когда в плацкарт берут маленьких детей, это не просто, но когда берут животных – веселая поездка точно обеспечена!





























3. Что главное в плацкартном вагоне? Конечно, поесть! А потом можно и поспать!









4. Большой компанией ехать интереснее, но иногда хочется и уединения!













А вы помните свои поездки в плацкарте?

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