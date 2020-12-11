ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ох, уж этот плацкартный вагон! Смешные фото из поездов

11.12.2020 21:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ох, уж этот плацкартный вагон! Смешные фото из поездов

Кто хоть раз ехал в плацкартном вагоне, никогда не забудет этот опыт!

 1. Везде ноги! Это уже стало притчей во языцех и постоянным предметом для шуток.







2. Когда в плацкарт берут маленьких детей, это не просто, но когда берут животных – веселая поездка точно обеспечена!








3. Что главное в плацкартном вагоне? Конечно, поесть! А потом можно и поспать!



4. Большой компанией ехать интереснее, но иногда хочется и уединения!




А вы помните свои поездки в плацкарте?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто хоть раз ехал в плацкартном вагоне, никогда не забудет этот опыт!  1. Везде ноги! Это уже стало притчей во языцех и постоянным предметом для шуток. 2. Когда в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Швейцария заморозит активы Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика