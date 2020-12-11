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Ольга Хижинкова, вопреки ожиданиям, не вышла на свободу после 33 суток ареста

11.12.2020 22:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольга Хижинкова 11 декабря в ожидаемое время не вышла на свободу из-под административного ареста и остается в изоляторе на Окрестина в Минске. Об этом сообщает инициатива «Свободное объединение спортсменов Беларуси» на своей странице в соцсети.

Встречать Хижинкову к изолятору пришли несколько десятков человек — ее супруг, друзья, известные белорусские спортсмены.

«Никаких подробностей пока, к сожалению, нет. Почему Ольгу Хижинкову не отпустили сегодня, не знает даже супруг Иван Морозов», — пишет инициатива спортсменов.

Отмечается также, что три срока административного ареста Хижинковой все-таки могли суммировать и теперь она может провести в изоляторе еще девять суток, но данная информация предварительная и уточняется.

Хижинкову задержали в центре Минска 8 ноября, когда в городе проходил марш протеста. 11 ноября суд Заводского района дал ей 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. На следующий день суд Центрального района присудил ей еще 15 суток — за участие в акции 11 октября. 26 ноября решением суда Хижинкова вновь признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии. Ее судили по статье 23.34 КоАП в третий раз.

Ожидалось, что очередные 15 суток будут отсчитываться с 26 ноября, а арест Хижинковой продлится на шесть суток дольше — и вместо 5 декабря она выйдет на свободу 11 декабря.

В изоляторе Ольга Хижинкова встретила свой день рождения, а в общей сложности находится за решеткой уже на протяжении 33 суток. Она в числе пятерых белорусов, которые получили наибольшие сроки административного ареста в период протестов после 9 августа.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольга Хижинкова 11 декабря в ожидаемое время не вышла на...
 
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