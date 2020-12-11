|
Во Франции 13-летняя школьница угрожала учительнице ножом
Источник материала: ОНТ
Во Франции была задержана 13-летняя школьница, угрожавшая учительнице убийством. Об этом
Инцидент произошел на юге страны в колледже Безье. Во время урока учитель английского языка спросила у девочки, почему та в очередной раз пришла на занятия без письменных принадлежностей. Школьница заявила, что заниматься не хочет. Преподаватель пригрозила отстранить девочку от уроков.
В ответ 13-летняя француженка подошла к учительнице и пообещала «снять шкуру» с нее после уроков. Девочка намекнула, что у нее с собой нож.
Заместитель директора учебного заведения узнал о произошедшем и сразу же обратился в полицию. Школьницу задержали, в ее рюкзаке обнаружили большой кухонный нож. Источник не уточняет, были ли девочке предъявлены обвинения.
Фото: Midilibre
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции была задержана 13-летняя школьница, угрожавшая учительнице убийством. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Midilibre. Инцидент произошел на юге страны в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)