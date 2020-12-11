ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции 13-летняя школьница угрожала учительнице ножом

11.12.2020 22:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во Франции 13-летняя школьница угрожала учительнице ножом

Во Франции была задержана 13-летняя школьница, угрожавшая учительнице убийством. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Midilibre.

Инцидент произошел на юге страны в колледже Безье. Во время урока учитель английского языка спросила у девочки, почему та в очередной раз пришла на занятия без письменных принадлежностей. Школьница заявила, что заниматься не хочет. Преподаватель пригрозила отстранить девочку от уроков.

В ответ 13-летняя француженка подошла к учительнице и пообещала «снять шкуру» с нее после уроков. Девочка намекнула, что у нее с собой нож.

Заместитель директора учебного заведения узнал о произошедшем и сразу же обратился в полицию. Школьницу задержали, в ее рюкзаке обнаружили большой кухонный нож. Источник не уточняет, были ли девочке предъявлены обвинения.

Фото: Midilibre

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции была задержана 13-летняя школьница, угрожавшая учительнице убийством. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Midilibre. Инцидент произошел на юге страны в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Хижинкова, вопреки ожиданиям, не вышла на свободу после 33 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика