Во Франции 13-летняя школьница угрожала учительнице ножом

Источник материала: ОНТ

Во Франции была задержана 13-летняя школьница, угрожавшая учительнице убийством. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Midilibre.

Инцидент произошел на юге страны в колледже Безье. Во время урока учитель английского языка спросила у девочки, почему та в очередной раз пришла на занятия без письменных принадлежностей. Школьница заявила, что заниматься не хочет. Преподаватель пригрозила отстранить девочку от уроков.

В ответ 13-летняя француженка подошла к учительнице и пообещала «снять шкуру» с нее после уроков. Девочка намекнула, что у нее с собой нож.

Заместитель директора учебного заведения узнал о произошедшем и сразу же обратился в полицию. Школьницу задержали, в ее рюкзаке обнаружили большой кухонный нож. Источник не уточняет, были ли девочке предъявлены обвинения.

Фото: Midilibre

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