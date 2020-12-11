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Когда трое своих и четверо приемных: в Ляховичах открылся новый дом-интернат семейного типа
Источник материала: ОНТ
Внимание – семьям, которые растят приёмных детей. Одна из таких в Ляховичах сегодня отпраздновала новоселье. Просторный коттедж со всеми удобствами не только красив. Он станет домом для ребят, которые обретут любовь и заботу в новой семье, с новыми родителями.
Трое родных и четверо приёмных – большая семья Кравченя в полном составе едва помещается на диване. Но в новом доме тесно точно не будет: на первом этаже – гостиная с кухней, весь второй – спальни. Переехали буквально накануне, дети только успели разложить вещи.
Катерина и Дмитрий родом из Ляховичей. Сами воспитывались в многодетных семьях, мечтали создать такую же свою. На троих родных не остановились. Четверо приёмных – три девочки и мальчик – между собой тоже родные. Младшей Александре – всего пять, но позади – своя жизненная трагедия. Их биологических родителей лишили прав на воспитание. Новые, приёмные надеются заживить детские раны.
Быть родителем, а тем более в опекунской семье, – это ответственно. И здесь одного только желания взрослых недостаточно. Помимо прочих процедур, будущие мама и папа проходят психологическую диагностику и обучение со специалистами.
Этот дом в Ляховичах – 57-й в Брестской области. До конца года откроют ещё один.
Расходы на содержание и строительство домов семейного типа берёт на себя государство. В следующем году на эти цели выделено более 35 миллионов рублей. И учитывая важнейшее преимущество, у каждого ребёнка появляется семья – возможно, классические интернаты как форма воспитания уйдут в прошлое.
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Внимание – семьям, которые растят приёмных детей. Одна из таких в Ляховичах сегодня отпраздновала новоселье. Просторный коттедж со всеми удобствами не только...
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