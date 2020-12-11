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Гендиректор Yara приехал на «Беларуськалий». Что они обсуждали с руководством завода
Источник материала: Tut.by
Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер 10 декабря встретился с руководством «Беларуськалия» в центральном офисе компании. Об этом
Помимо гендиректора Yara Свейна Торе Холзетера в Беларусь также приехали корпоративный представитель сотрудников Yara International Гейр О. Сундбо и еще двое представителей руководства компании. Холзетер сообщил Белорусскому независимому профсоюзу горняков, что речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Руководство Yara выдвинуло несколько требований, которые планирует озвучить в ближайшее время.
Помимо этой встречи корпоративный представитель Yara также пообщался с председателем провластного Белхимпрофсоюза на «Беларуськалии».
— Большинство вопросов, поднятых норвежским профсоюзным деятелем, касались охраны труда и техники безопасности, несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии, возможной дискриминации по признаку членства в профсоюзе, наказания за участие в стачке, вопросов тарифного соглашения и так далее, — сообщают в Белорусском независимом профсоюзе горняков.
Руководство Yara также встретилось и с представителями независимых профсоюзов.
На прошлой неделе компания Yara опубликовала комментарий гендиректора Свейна Торе Холзетера по поводу ситуации в Беларуси и на «Беларуськалии».
— Я очень четко изложил позицию Yara в беседах с рядом заинтересованных сторон, в том числе с послом Беларуси в Скандинавии Дмитрием Мирончиком (посол в Швеции и Норвегии по совместительству. — Прим. ред.). Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — подчеркнул Холзетер.
В сентябре представители Yara уже
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений. БКК традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК
В пресс-службе стачкома предприятия FINANCE.TUT.BY в начале декабря
Также в этом году на «Беларуськалии» произошло несколько несчастных случаев с рабочими. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект,
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Руководство норвежской компании уже приезжало в Беларусь в сентябре.
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