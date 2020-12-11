Гендиректор Yara приехал на «Беларуськалий». Что они обсуждали с руководством завода

Источник материала: Tut.by

Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер 10 декабря встретился с руководством «Беларуськалия» в центральном офисе компании. Об этом сообщает Белорусский независимый профсоюз горняков. По информации профсоюза, речь на встрече шла об условиях, при выполнении которых «Беларуськалий» будет соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Ни Yara, ни «Беларуськалий» пока ничего официально не сообщили об этой встрече. Напомним, Yara — один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании. Норвежская компания неоднократно высказывалась по поводу ситуации в Беларуси и на «Беларуськалии».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Помимо гендиректора Yara Свейна Торе Холзетера в Беларусь также приехали корпоративный представитель сотрудников Yara International Гейр О. Сундбо и еще двое представителей руководства компании. Холзетер сообщил Белорусскому независимому профсоюзу горняков, что речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Руководство Yara выдвинуло несколько требований, которые планирует озвучить в ближайшее время.

Помимо этой встречи корпоративный представитель Yara также пообщался с председателем провластного Белхимпрофсоюза на «Беларуськалии».

— Большинство вопросов, поднятых норвежским профсоюзным деятелем, касались охраны труда и техники безопасности, несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии, возможной дискриминации по признаку членства в профсоюзе, наказания за участие в стачке, вопросов тарифного соглашения и так далее, — сообщают в Белорусском независимом профсоюзе горняков.

Руководство Yara также встретилось и с представителями независимых профсоюзов.

На прошлой неделе компания Yara опубликовала комментарий гендиректора Свейна Торе Холзетера по поводу ситуации в Беларуси и на «Беларуськалии».

— Я очень четко изложил позицию Yara в беседах с рядом заинтересованных сторон, в том числе с послом Беларуси в Скандинавии Дмитрием Мирончиком (посол в Швеции и Норвегии по совместительству. — Прим. ред.). Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — подчеркнул Холзетер.

В сентябре представители Yara уже приезжали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита компания разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений. БКК традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

В пресс-службе стачкома предприятия FINANCE.TUT.BY в начале декабря рассказали , что, по последним данным, в стачку вступил 101 работник «Беларуськалия» (среднесписочная численность сотрудников предприятия, по данным за 2019 год, составляла 16,5 тысячи человек). Из них уже уволены 55 человек. Что происходит с остальными, пока неизвестно. В стачкоме говорят, что «сверху дали команду не церемониться», ранее на «Беларуськалии» также заявляли, что в отношении остальных участников стачки «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством».

Также в этом году на «Беларуськалии» произошло несколько несчастных случаев с рабочими. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.